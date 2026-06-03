El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores

El examen de Historia de la PAU 2026 de la Comunitat Valenciana no ha estado exento de polémica por dos cuestiones. La primera es que los examinadores se olvidan, por segundo año, del siglo XX, es decir, de una parte fundamental de la historia de España al apostar por dos textos del siglo XIX con las desamortizaciones como tema estrella, uno dela Mendizábal del 1836 y la de Madoz de 1855. La segunda polémica es que el examen preguntaba por una cuestión económica: las reformas agrarias de ambos siglos. La pregunta 4 pedía, además, comparar los procesos entre ellos, una pregunta lógica que no consiste solo en exponer una cuestión, sino que obliga a reflexionar e ir más allá.

Hasta hace poco, había dos normas no-escritas que hacen el examen más polémico. Tradicionalmente, cada uno de los dos textos se asociaba con un siglo, uno planteaba cuestiones del XIX y otro, del XX. Este planteamiento desapareció años atrás cuando aparecieron textos del mismo siglo. La segunda norma es que no se preguntaba explícitamente por cuestiones económicas o sociales, sino que estas se podían abordar de forma secundaria a la sucesión de acontecimientos históricos. Pero desde hace dos años, los coordinadores ya avisaron de que esto iba a cambiar. Este año insistieron en esta cuestión, lo que anticipaba que se preguntaría directamente por cuestiones de este tipo. "Son temas que no le gustan tanto a los alumnos y, aunque se trabaja en el aula, siempre son más difíciles", explica una profesora consultada por Levante-EMV después de la prueba. Es ella también quien considera que los examinadores "se están enrocando en apostar por el siglo XIX -, añade-, en vez de hacerlo por el XX".

En general, al profesorado le ha sorprendido la complejidad del examen: "Muchos de los que estaban acompañando a los alumnos han flipado", comenta la docente con la que ha hablado este periódico.

Las preguntas

Estas son las cuestiones a resolver por el alumnado de Segundo de Bachillerato:

En la primera cuestión, debían definir dos conceptos a elegir entre cuatro. Eran "desamortización", "reforma agraria", "carlistas" e "isabelinos".

La segunda planteaba comentar uno de los dos textos: el de la desamortización de Mendizábal o el de la de Madoz.

En la tercera, también podían escoger. La primera opción era exponer el ordenamiento constitucional y las principales políticas administrativas en la construcción del Estado liberal, abordando también los objetivos y el alcance de la reforma agraria (1833-1855). La segunda era exponer el problema sucesorio en el reinado de Fernando VII y la Primera Guerra Carlista.

Por último, la cuarta cuestión, pedía comparar los principales procesos de las reformas agrarias de los siglos XIX y XX; tal vez la cuestión más compleja y que podría provocar una bajada generalizada de las notas a nivel general.

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Puedes consultar el examen completo en este enlace.