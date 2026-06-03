El PSPV trasladará a un "presupuesto alternativo" las demandas de la huelga educativa

Cosas de las mayorías parlamentarias, de normal, las enmiendas de la oposición suelen quedar sepultadas por la realidad de las aritméticas gubernamentales. En los últimos dos años, cualquier propuesta de modificación a los proyectos legislativos del Consell lanzada por la izquierda ha encontrado la negativa permanente de PP y Vox, limitando sus efectos prácticos. No parece que vaya a cambiar ante el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026, sin embargo, el PSPV quiere aprovechar la oportunidad para mostrar su "alternativa", especialmente en educación.

Porque las enmiendas, esas propuestas de modificaciones puntuales, servirán a los socialistas para plantear un "presupuesto alternativo", en palabras de la secretaria general del PSPV, Diana Morant. Así lo ha anunciado la también ministra de Ciencia este miércoles tras reunirse con los diputados del Grupo Socialista de las Corts y analizar las cuentas de la Generalitat, un proyecto financiero que para la dirigente socialista es "una versión 2.0" del presupuesto de Mazón, pero también de los de Zaplana o de Camps, porque "vuelven a incluir recortes en los servicios públicos".

En este sentido, Morant ha explicado que los socialistas presentarán enmiendas que incluyan las reivindicaciones de la huelga educativa, lo que, por otra parte, supondrá una evidencia negro sobre blanco de la propuesta que realiza la formación frente a este conflicto que lleva ya cuatro semanas de movilizaciones. "Los socialistas vamos a demostrar vía enmiendas donde nos comprometeremos a reforzar las partidas de los servicios públicos", ha explicado.

A partir de estas enmiendas se podrá ver, por ejemplo, si proponen un incremento de la partida del Capítulo 1, destinada a gastos de personal que ha visto en el presupuesto presentado por la conselleria un incremento de 179 millones para Educación Primaria y Educación Secundaria tras el acuerdo con CSIF y ANPE que la mayoría sindical rechaza. A esa concreción se sumará también la partida para Infraestructuras educativas, Inclusión educativa o Formación Profesional, demandas del profesorado.

Morant, con el Grupo Socialista en las Corts. / Miguel Ángel Montesinos

Para ello, la dirigente socialista ha apuntado que el presupuesto tiene 1.000 millones más, un tope que, por otra parte, no se puede cambiar vía enmiendas. De hecho, una parte de lo llamativo que puede ser la concreción del PSPV será de dónde mueven el dinero para atender las partidas mencionadas si estas tienen una propuesta de incremento presupuestario que, no obstante, tiene pocas posibilidades de salir adelante.

"Prioridades de Vox"

Las enmiendas que presentará su partido no han sido las únicas en las que ha puesto el foco la líder del PSPV que también ha citado las que mostrarán el verdadero rostro de las cuentas. Son las que presentarán PP y sobre todo Vox quien ha asegurado que es el que le marca las "prioridades" a Juanfran Pérez Llorca, con quien las tiene ya "acordadas", lo que a su juicio supondrá más recortes, que se sumarán a una "escasa ejecución", como los presupuestos anteriores.

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"No nos fiamos de las cuentas presentadas por el Consell porque, al igual que han hecho los años anteriores, acabarán enmendándose a ellos mismos para atender las reivindicaciones de sus socios de Vox", ha manifestado Morant en declaraciones a los medios en el ficus de las Corts donde ha insistido en que el PP de Pérez Llorca "ha renunciado a todo lo que le importa a los valencianos y valencianas porque su única prioridad es quedar bien con Vox y seguir de 'president'", al tiempo que ha reiterado que "sus recortes están suponiendo un problema para los servicios públicos".