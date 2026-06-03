Redondo: «Valencia es la batalla de la Champions por la Moncloa»

El consultor político Iván Redondo presentó este martes en València El Manual (Contraluz, Grupo Anaya), el libro en el que repasa tanto su trayectoria vital como los años que pasó en el corazón del poder político español. Redondo protagonizó el primer Afterwork de Levante-EMV, celebrado en la terraza del hotel SH Colón de València y conducido por el director del periódico, Joan-Carles Martí. Durante cerca de una hora, Redondo mantuvo una conversación marcada por las reflexiones personales, las experiencias vividas en La Moncloa y una visión de la política alejada del cinismo, en la que reivindicó la audacia, la conexión con la ciudadanía y la capacidad de construir consensos.

Entre recuerdos íntimos, análisis electorales y reflexiones sobre el poder, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez dejó varios titulares sobre el futuro político de España y, especialmente, sobre el papel que jugará la Comunitat Valenciana en el próximo ciclo electoral.

Fue ahí donde lanzó uno de los mensajes más contundentes de la tarde. «Si la izquierda quiere reeditar La Moncloa, tiene un objetivo en las municipales y autonómicas: ganar la Comunitat Valenciana», afirmó. «Esa batalla va a ser muy importante».

Preguntado por la situación política valenciana tras la dana y por el equilibrio entre bloques, describió un escenario de «empate técnico», similar al que observa en el conjunto de España. Dentro de ese tablero, situó a València como una de las plazas decisivas para determinar quién gobernará el país. «Valencia es la batalla de la Champions», aseguró.

Iván Redondo y Joan-Carles Martí, en la presentación de 'El Manual'. / J.M. López / JM LOPEZ

El exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno insistió en que las próximas elecciones volverán a decidirse por márgenes muy estrechos. Como ejemplo recordó que Alberto Núñez Feijóo no logró alcanzar la Presidencia pese a ganar las elecciones generales. «Feijóo no es presidente por 20.000 votantes en autonomías plurinacionales», señaló. Una reflexión que conecta con una de las ideas centrales de El Manual: «Muchos votos son muchos».

La clave del futuro del Gobierno de España pasa por dirigirse a un electorado menos ideologizado y más volátil. «Hay que pensar que los electores que no se etiquetan están escuchando». Según sus cálculos, Pedro Sánchez dispone todavía de margen para ampliar su base electoral. «Pedro Sánchez tiene que recuperar a 700.000 votantes que están ahora en PP y Vox, y luego hay un millón en la abstención», explicó.

«Pedro Sánchez tiene que recuperar a 700.000 votantes que están ahora en PP y Vox, y luego hay un millón en la abstención»

Durante el coloquio también reivindicó el concepto de sanchismo frente a quienes lo utilizan de forma peyorativa. «El sanchismo es la única vía de una España plurinacional», afirmó. Y para ese proyecto, la C. Valenciana es pieza clave.

Redondo aseguró que la plurinacionalidad forma parte de la identidad política del actual presidente y defendió una visión integradora del Estado. «No hay que imponer la identidad a nadie», afirmó. También defendió la presencia de las lenguas cooficiales en Europa y el reconocimiento de las distintas sensibilidades territoriales en un proyecto común. Para explicar esa plurinacionalidad, puso sobre la mesa el ‘leonismo’. «Ha vuelto y no es una cuestión forzada. Estaba ahí».

En primera fila estaba la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, y el catedrático de Geografía Humana Joan Romero. Mientras Romero mostró su complicidad con Iván Redondo en la idea de la España plurinacional o 'tercera España', Enguix preguntó qué habíamos hecho mal para el surgimiento de Vox, a lo que Redondo contestó que Vox "viene de largo, ya que en 2014 estuvo muy cerca de sacar escaños europeos".

La vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, en el primer Afterwork de 'Levante-EMV'. / J.M. López / JM LOPEZ

En una conversación fresca y fluida con Joan-Carles Martí, reivindicó el espíritu de la Constitución de 1978. «La sociedad democrática se tiene que construir sobre lo construido», señaló, antes de destacar que la Carta Magna española «no es militante» y fue capaz de integrar sensibilidades diversas.

Más allá de la política institucional, Redondo dedicó parte de la conversación a reflexionar sobre los cambios que atraviesa la comunicación pública. A su juicio, las herramientas tradicionales ya no son suficientes para conectar con la ciudadanía. «La comunicación está bastante desfasada. Se trata más de conectar que de comunicar».

Según explicó, los ciudadanos buscan dirigentes capaces de mostrarse tal como son, sin esconder defectos ni inseguridades. «No pasa nada por ser imperfecto». Para el consultor, la política debe volver a centrarse en las personas. «La política se trata de seres humanos que conectan con seres humanos», resumió.

Presentación de 'El Manual'. / J.M. López / JM LOPEZ

Uno de los momentos más personales llegó cuando recordó que un reconocimiento médico en La Moncloa le detectó una comunicación interauricular en el corazón y acabó influyendo en su salida de la política institucional. «Quién iba a decir que La Moncloa me iba a salvar la vida», afirmó. Lejos de transmitir desencanto, aseguró que aquella experiencia reforzó sus convicciones. «Salí de La Moncloa más idealista de lo que entré. En La Moncloa solo vas a encontrar aquello que imaginas que vas a encontrar. Tenemos grandes servidores públicos».

Vox viene de lejos

También hubo espacio para analizar la evolución de Vox. Redondo rechazó que se trate de un fenómeno reciente y recordó que ya existían señales de su crecimiento hace más de una década. Sin embargo, considera que la formación atraviesa una fase menos expansiva. «No es el Vox de los 20 puntos, está a la baja», aseguró.

«Ningún asesor tiene que decirle a un presidente que vaya a por la Presidencia. Si la quieres, vas a por ella»

La conversación concluyó con una reflexión sobre liderazgo político y toma de decisiones. «Muchas veces la audacia pertenece al valiente», afirmó. A partir de ahí reivindicó la importancia de la determinación personal. «Ningún asesor tiene que decirle a un presidente que vaya a por la presidencia. Si la quieres, vas a por ella».

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La referencia remitía inevitablemente a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Según explicó, una operación de esa magnitud solo puede plantearse cuando existe una conexión real con la sociedad. «En el primer segundo que presentas una moción de censura has de saber si la entiende la calle», afirmó. Y, en referencia a las reiteradas alusiones de Feijóo a esa herramienta parlamentaria, concluyó con una advertencia: «Feijóo habla tanto de la moción de censura que se hace daño».