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Más toros: À Punt celebra un año desde el regreso de las corridas con un acto público

El expresidente Vicente Barrera participa en un acto de la tele pública con el sector en homenaje a los que "mantienen viva la tradición"

Valencia. Toros Fallas. Toreros Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega

Valencia. Toros Fallas. Toreros Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega / Miguel Ángel Montesinos / LEV

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Redacción Levante-EMV

València

A la radiotelevisión pública valenciana le está saliendo la apuesta por las retransmisiones taurinas en términos de audiencia y quiere consolidar su comunidad de espectadores. El próximo miércoles 11 de junio ha anunciado la celebración en su sede de Burjassot del acto 'Un any de bous per la porta gran d'À Punt'.

El objetivo es hacer balance de la "contribución de À Punt al mundo de los toros en todas sus plataformas", un reconocimiento al "compromiso de todas las personas y colectivos que mantienen viva la tradición".

El acto contará con algunos de los principales toreros valencianos de las últimas décadas, como el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Barrera, pero también El Soro, Esplà, Román Collado y Samuel Navalón, así como ganaderos, empresarios y profesionales.

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La cadena pública está emitiendo ahora mismo corridas de la Feria de San Isidro de Madrid, y también ha emitido este año la Feria de Sevilla y la Fallas, entre otras. Incluso programó corridas históricas, con gran polémica, por otra parte. Uno de esos festejos se emitió el día de la manifestación que pedía la dimisión de Mazón, un año después de la dana.

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