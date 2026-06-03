"Mismo trabajo, mismos derechos": la enseñanza concertada protagoniza un primer día de paros

Con lemas como "la concertada quiere ser escuchada" o "mismo trabajo, mismos derechos", ha arrancdo este miércoles la primera de las tres jornadas de paros parciales convocadas por los sindicatos de la enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana, en protesta por la falta de avances en la negociación con la Conselleria de Educación. Es el primer día pero no el último, porque a estas movilizaciones les seguirán nuevas jornadas los días 10 y 17 de junio.

En el caso de la concertada no se baraja en ningún caso una huelga indefinida, como ocurre en los centros públicos, pero sí paros parciales y concentraciones. Como en la pública, eso sí, hay unidad sindical: las movilizaciones están capitaneadas de forma unánime por todos los sindicatos, FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV y STEPV.

Uno de los centros concertados en el primer paro / FSIE CV

Los paros, de franjas de al menos una hora entre las 8:00 y las 10:30 horas, coinciden con el inicio de la jornada laboral en los centros educativos, que han sido este miércoles escenario de concentración.

Reivindicaciones

La lista de reivindicaciones es larga: los sindicatos convocan estas movilizaciones ante la ausencia de acuerdos en materias laborales y educativas contempladas en el calendario de negociación de diciembre y aún pendientes. Entre estas, señalan la jubilación parcial, la mejora de la Formación Profesional Dual, la adecuación de las plantillas en los centros de educación especial y de Formación Profesional o la modificación de la orden del pago delegado.

Además, la concertada reivindica la reducción de la carga lectiva, la ampliación de plantillas en todas las etapas educativas, la actualización de la normativa de la concertada, mejoras retributivas para el personal docente y complementario, el reconocimiento de los sexenios, la dotación de recursos humanos y materiales para la inclusión educativa y la financiación del coste real del puesto escolar en los centros de educación infantil de 0 a 3 años.

Nuevas protestas

El 10 de junio se celebrará una concentración frente a la Conselleria de Hacienda, y el 17 de junio ante las Corts Valencianes, ambas de 9:30 a 10:30 horas. Ese mismo día 17, por la tarde, tendrá lugar una movilización simultánea en las tres provincias a las 18:00 horas.

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Aunque por ahora solo hay convocadas tres jornadas, desde FSIE-CV no descartan intensificar las movilizaciones. “No descartamos ningún tipo de medida si no apreciamos mejoras por parte de la Conselleria de Educación”, explica Vicente Cabanes, secretario autonómico del sindicato mayoritario de la enseñanza concertada.