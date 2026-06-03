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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
Un grupo de profesores ha acampado de forma indefinida en la plaza de la Virgen
Un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar, por segunda noche consecutiva, en la plaza de la Virgen de València. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".
Miguel Angel Montesinos
Segundo día de acampada educativa en València: llega la hora de montar el Corpus y acuden furgones de la policía a la plaza de la Virgen
Los manifestantes practican yoga tras la segunda noche de protesta en el corazón de València mientras arranca el montaje de los actos del Corpus
Marta Rojo
Dentro de la acampada educativa de València: “Buscamos ocupar un espacio, ser más incómodos desde lo pacífico”
Desde este lunes por la noche, decenas de tiendas se agrupan en el centro de la plaza de la Virgen y los docentes acampados esperan que un buen acuerdo permita levantar el campamento lo antes posible.
Marta Rojo
La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga
La negociación sigue en punto muerto, o casi. Es cierto que los sindicatos CSIF y ANPE están “trabajando” con la Conselleria en las “minimesas” sectoriales o temáticas que se iniciaron este lunes. También este martes siguieron en el mismo formato telemático que se escogió después de la protesta del domingo por la tarde ante Conselleria. Pero STEPV, CCOO y UGT, los tres sindicatos que conforman la mayoría, no están acudiendo al entender que Educación solo pretende, al fragmentar los temas, “dilatar” la negociación.
Laura Ballester
Los profesores llenan la Plaza de la Virgen en su segunda noche de acampada
La Plaza de la Virgen de València se ha llenado de profesores y profesoras “en lluita per la pública” y contra la precariedad de los docentes en la segunda noche de acampada en pleno corazón del barrio de la Seu del distrito de Ciutat Vella de València. Además de los y las docentes que piensan pasar la noche en una veintena de tiendas de campaña montadas en el centro de la plaza, decenas de profesores y profesoras han acudido a la Plaza de la Virgen para “sopar a la fresca” y acompañanar a los compañeros y compañeras que pasarán la segunda noche acampados en el centro de València.
La Policía corta los accesos a la calle Caballeros y al Palau para blindar el fallo de los Jaume I
Parte de los manifestantes que han recorrido y colapsado el centro de València desde esta mañana en su marcha hacia la conselleria de Educación se encaminan ahora a la Plaza de la Virgen para mostrar su apoyo a los docentes en huelga acampados junto al Palau de la Generalitat. Ambas protestas se producen a escasos metros de donde el jurado de los Premis Jaume I acaban de fallar los galardonados de esta edición.
Marc Candela: “todo el Estado nos mira”
“Ya se dice que en Madrid quieren hablar con nosotros para ver cómo hemos hecho esto”, dice Marc Candela, del STEPV, que acaba de coger el micrófono. Asegura que “todo el Estado está mirando”, que las reivindicaciones de los docentes están abriendo los telediarios. Dice que fue la insistencia de los sindicatos la que consiguió que se negociara este fin de semana. “Se nos amenazó con un requerimiento, ha destacado. En todo caso, sobre el momento actual, asegura que las negociaciones siguen fragmentadas. “Hemos dicho que no, que no queremos dilatar en el tiempo y alargar la agonía”, ha asegurado. Cuando esté el documento definitivo, lo someterán a consulta. “La movilización es el único lenguaje que entienden”, ha criticado.
Marta Rojo
La manifestación se convierte en sentada por la maestra agredida por la Policía
“Som docents, no som delinqüents”, corean los miles de manifestantes que hay ahora mismo ante la verja de la Conselleria de Educación. Beatriu Cardona, del STEPV, ha propuesto una sentada en protesta por la actuación policial que acabó este domingo con una maestra jubilada agredida en la avenida Pío XII. “Vergonya”, gritan algunos.
Marta Rojo
La cabecera de la manifestación llega a la Conselleria
Un poco adelantados respecto al resto de pancartas, la pancarta principal y Lauria de los tres sindicatos que conforman la mayoría acaban de llegar ante las puertas de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar. Les siguen miles de docentes que están girando ya la esquina con sus chalecos reflectantes y con decenas de paraguas para protegerse del sol. Gritan: “consellera, obri la barrera”.
Miguel Angel Montesinos
Avanza la manifestación de los profesores por València
Con el cántico “baixem les ràtios, que no som sardines”, la marcha gira ahora en paralelo al antiguo cauce del Túria. Desde aquí, cruzarán el Pont de les Glòries Valencianes para dirigirse a la Conselleria de Educación.
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