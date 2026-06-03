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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

Un grupo de profesores ha acampado de forma indefinida en la plaza de la Virgen

Los docentes acampan por segunda noche consecutiva en la Plaza de la Virgen de València

Los docentes acampan por segunda noche consecutiva en la Plaza de la Virgen de València

J.M. López

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

Un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar, por segunda noche consecutiva, en la plaza de la Virgen de València. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".

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