Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

Marc Candela: “todo el Estado nos mira”

“Ya se dice que en Madrid quieren hablar con nosotros para ver cómo hemos hecho esto”, dice Marc Candela, del STEPV, que acaba de coger el micrófono. Asegura que “todo el Estado está mirando”, que las reivindicaciones de los docentes están abriendo los telediarios. Dice que fue la insistencia de los sindicatos la que consiguió que se negociara este fin de semana. “Se nos amenazó con un requerimiento, ha destacado. En todo caso, sobre el momento actual, asegura que las negociaciones siguen fragmentadas. “Hemos dicho que no, que no queremos dilatar en el tiempo y alargar la agonía”, ha asegurado. Cuando esté el documento definitivo, lo someterán a consulta. “La movilización es el único lenguaje que entienden”, ha criticado.