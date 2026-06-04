Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada provoca retenciones en sentido Alicante

Los accesos a València registran complicaciones desde primera hora de la mañana de este jueves. Según el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT), una combinación de retenciones, tramos en obras y varios accidentes —el más destacado de ellos localizado a la altura de Moncada en la A-7— está complicando la circulación en las principales entradas a la capital.

Las incidencias se registran en los siguientes puntos:

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