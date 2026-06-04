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Tráfico València hoy

Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada provoca retenciones en sentido Alicante

La circulación presenta varios puntos conflictivos en el área metropolitana y los accesos a València

Tráfico en la V-30

Tráfico en la V-30 / DGT

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Redacción Levante-EMV

Los accesos a València registran complicaciones desde primera hora de la mañana de este jueves. Según el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT), una combinación de retenciones, tramos en obras y varios accidentes —el más destacado de ellos localizado a la altura de Moncada en la A-7— está complicando la circulación en las principales entradas a la capital.

Las incidencias se registran en los siguientes puntos:

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  • A-3: En los puntos 337.0 - 338.0 en Riba-roja de Túria en dirección Valencia con el entronque con A-7. En el punto PK 341.8 estrechamiento de la calzada en Riba-roja de Túria. En los puntos 350.1 - 351.8 a la altura Quart de Poblet - Xirivella atascos en la entrada a València.
  • A-7: En el punto 315.8, accidente a la altura de Moncada en sentido Alicante complica el tráfico en esta zona. En los puntos PK 339.0 - 337.0 congestión de tráfico a la altura de Aldaia - Quart de Poblet. En los puntos PK 333.0 - 324.5 a la altura  Riba-roja de Túria - Paterna hacia Barcelona tráfico lento.
  • CV-30: En los puntos 0.5 - 1.0 congestión de tráfico a la altura de Paterna. En los puntos 1.5 - 0.0 en Paterna - Quart de Poblet hacia la V-30, congestión de tráfico.
  • V-30: En los puntos 9.0 - 10.0 a la altura  Xirivella - Mislata, congestión de tráfico sentido A-7. En los puntos PK 15.0 - 13.0 a la altura de Paterna, congestión de tráfico.
  • VS-V-30-C: En los puntos PK 8.0 - 9.9 sentido Xirivella - Mislata sentido V-30 dirección A-7-Mislata.
  • CV-36: En los puntos 3.0 - 0.0 tráfico lento a la altura Picanya - València.
  • V-31: En los puntos 11.1 - 13.0 a la altura de Sedaví - València congestión de tráfico. En los puntos 3.0 - 7.0 a la altura de Silla - Albal.

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