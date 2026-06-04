AIgua: la apuesta de SAV por las depuradoras del futuro

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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, este año centrado en la necesidad de actuar frente a los retos ambientales y climáticos, SAV pone en valor el papel de la digitalización en la transformación de las depuradoras.

Durante décadas, las estaciones depuradoras de aguas residuales han sido infraestructuras poco visibles para la ciudadanía, situadas al final del ciclo del agua y centradas principalmente en garantizar el tratamiento antes de devolverla al medio. Sin embargo, la sequía, el cambio climático, la escasez de recursos hídricos y las nuevas exigencias normativas están transformando por completo su papel. Hoy en día, una depuradora ya no solo debe eliminar contaminantes. También debe reutilizar agua, reducir su consumo energético, minimizar emisiones y responder a escenarios cada vez más complejos.

Para acelerar esta transformación, el Gobierno de España puso en marcha en 2022 el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. Según el balance de las tres convocatorias publicadas hasta la fecha, esta iniciativa ha movilizado 550 millones de euros en ayudas para operadores del ciclo urbano del agua. En conjunto, suma 94 proyectos y alcanza a más de 29 millones de personas, cerca del 60 % de la población española. Su objetivo es modernizar la gestión del agua mediante sensórica, telecontrol, inteligencia artificial, plataformas de datos y nuevas herramientas de planificación.

Proyecto AIgua

En este contexto se enmarca AIgua (Alicante Inteligente Agua), proyecto coordinado por la Diputación de Alicante y financiado en la segunda convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 5, Inversión 3 —«Transición digital en el sector del agua (Enforcement Digital Medioambiental)»—, regulado por la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre.

Con una inversión superior a 8,6 millones de euros, el proyecto «Alicante Inteligente Agua (AIgua): gestión digitalizada del ciclo integral del agua a escala provincial» impulsa la digitalización del ciclo urbano del agua. La participación de SAV en esta iniciativa supera los 2,1 millones de euros y se centra principalmente en los sistemas de saneamiento, depuración y reutilización.