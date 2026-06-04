Las asociaciones de víctimas creen que Mazón busca "torpedear desde dentro" la investigación de la dana

La personación de Carlos Mazón en la causa de la dana ha caído como un jarro de agua fría entre las asociaciones de víctimas. La resolución de la Audiencia Provincial que estimó el recurso del expresident de la Generalitat y le permite formar parte de la instrucción, lo que le permitirá impugnar decisiones de la jueza y evitar declarar como testigo, no ha sido bien recibida por las repesentntes de las asociaciones, que creen que el exjefe del Consell busca "torpedear" la investigación "desde dentro".

Al menos así se han pronunciado las presidentas de las dos principales asociaciones de víctimas este jueves en el acto de presentación de la Red estatal de apoyo a las víctimas. La presidenta de la Asociación de Víctimas de la dana 29 'Octubre, Mariló Gradolí, ha considerado que la voluntad de Mazón de personarse en la instrucción es una "huida" para evitar declarar como testigo, lo que le obligaría a comparecer con la obligación de decir verdad.

"Pero hay una cosa más peligrosa", ha dicho Gradolí, quien ha augurado que la defensa del expresident "va a bloquear y tordedear la instrucción desde dentro". Una instrucción que, a su juicio, se está haciendo "perfecta por parte de la jueza de instrucción de Catarroja". Ha añadido que Mazón es "una persona que no tiene intención de colaborar con la justicia" y ha puesto de ejemplo que hasta la fecha se ha negado a declarar y a entregar sus mensajes de 'whatsapp' de aquella jornada. "No está colaborando, por lo que si se persona, la única lectura que podemos extraer es que va a hacer daño a la instrucción", ha concluido.

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También la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, se ha pronunciado en similares términos y ha considerado que "una vez más, la justicia se desacredita por sí sola dándole cobertura al individuo que nos gobernó durante más de 2 años". "A este elemento se le permitió que se personara en la causa de la dana. No va a estar como testigo y no se sabe si va a estar como investigado después de que el TSJCV nos dijera que no era el garante", ha lamentado, para añadir con ironía que Mazón, a ojos de la justicia, era "como un florero" en la emergencia.v