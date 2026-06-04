Bernabé arremete contra Catalá por la acampada de profesores: "Ella es alcaldesa de todos. No solo de una fiesta"

Parece que los ánimos entre la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de València, María José Catalá, no van por el camino de templarse. Y es que la acampada de docentes en la plaza de la Virgen de València en plena celebración del Corpus va camino de convertirse en un punto constante de conflicto entre ambas administraciones. Bernabé acaba de arremeter contra Catalá a la que ha acusado de olvidarse de que es "alcaldesa de todos" y no "alcaldesa de una fiesta".

Con estas declaraciones, la delagada del Gobierno ha constestado a la alcaldesa tras acusarla Catalá de "ponerse de perfil" ante la acampada de profesores que se mantiene en la plaza. Bernabé ha defendido con firmeza su gestión de la seguridad y el orden público tras el traslado de las tiendas de campaña de los docentes, insistiendo en que la política de su delegación se basa en el diálogo y no en la confrontación. "Mi máxima es atender a mi principal obligación, que es proteger a las personas y garantizar la seguridad de todas las personas. Yo no distingo entre manifestantes y vecinos a los que me caigan mejor o peor", ha aseverado la delegada, enviando un dardo directo a la alcaldesa: "Le recuerdo a la señora Catalá que es alcaldesa de todas las personas. Ella no es la alcaldesa de una fiesta".

Para la delegada del Gobierno, los docentes que mantienen su protesta en la plaza merecen respeto e interlocución institucional. "Las personas que están en la plaza son los profesores de nuestros hijos y de nuestras hijas". "Si ella considera que no tiene que ejercer su responsabilidad política de hablar con las personas que cada día enseñan a nuestros hijos, allá ella. El año que viene, cuando se presente a las elecciones, que explique cuál es su programa político y su actitud".

Una huelga "enquistada" por la Generalitat

Durante su intervención ante los medios, Bernabé ha confirmado que ella misma ha hablado personalmente con los docentes acampados al entender que la política es "un ejercicio sano y razonable" de diálogo. Asimismo, ha asegurado que su departamento está trabajando para que la movilización sea plenamente compatible con los eventos que organiza el consistorio con motivo del Corpus.

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Sin embargo, Bernabé ha situado la raíz del problema en la gestión educativa de la Generalitat Valenciana. La delegada ha calificado el conflicto como una situación "muy complicada por culpa de un Gobierno que es incapaz de solucionar un problema que se le viene enquistando desde hace cuatro semanas". "Es inconcebible", ha denunciado con vehemencia la delegada, criticando que "ni la consellera ni el secretario autonómico" se hayan sentado a hablar con los sindicatos de profesores en los últimos días, ironizando con que la intervención del president del Consell en este asunto "ya es ciencia ficción". Bernabé ha concluido censurando que el Ejecutivo autonómico eluda la negociación y derive las consecuencias a la seguridad pública: "Ellos generan el problema. Nosotros intentaremos solucionarlo con diálogo y, sobre todo, con la Constitución".