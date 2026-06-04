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Una bicicletada de docentes provoca retenciones en el centro de València a primera hora de la mañana

La marcha ciclista de profesores provoca retenciones y tráfico lento en las principales arterias de la ciudad

Bicicletada matinal de docentes por el centro de València

Bicicletada matinal de docentes por el centro de València

Levante-EMV.

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Redacción Levante-EMV

Una marcha ciclista de docentes ha tomado el centro de València a primera hora de esta mañana, provocando importantes retenciones y tráfico lento en las principales arterias de la ciudad en plena hora punta.

El recorrido

El grupo de docentes ha completado un itinerario circular que ha afectado prácticamente a todo el corazón de la ciudad:

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  • Punto de inicio y primeras retenciones: GV Ferran el Catòlic, Àngel Guimerà, Av. del Cid y 9 d'Octubre.
  • Zona norte y giro: Pío Baroja, regresando por 9 d'Octubre y Av. del Cid.
  • Eje central y sur: Sant Francesc de Borja, Plaza de España, San Vicente y Guillem de Castro.
  • Ronda interior y zona comercial: Marginal derecha, Plaza de Tetuán, General Palanca, Colón, Xàtiva y cierre volviendo por Guillem de Castro hasta Blanquería.

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