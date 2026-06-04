Una bicicletada de docentes provoca retenciones en el centro de València a primera hora de la mañana
La marcha ciclista de profesores provoca retenciones y tráfico lento en las principales arterias de la ciudad
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una marcha ciclista de docentes ha tomado el centro de València a primera hora de esta mañana, provocando importantes retenciones y tráfico lento en las principales arterias de la ciudad en plena hora punta.
El recorrido
El grupo de docentes ha completado un itinerario circular que ha afectado prácticamente a todo el corazón de la ciudad:
- Punto de inicio y primeras retenciones: GV Ferran el Catòlic, Àngel Guimerà, Av. del Cid y 9 d'Octubre.
- Zona norte y giro: Pío Baroja, regresando por 9 d'Octubre y Av. del Cid.
- Eje central y sur: Sant Francesc de Borja, Plaza de España, San Vicente y Guillem de Castro.
- Ronda interior y zona comercial: Marginal derecha, Plaza de Tetuán, General Palanca, Colón, Xàtiva y cierre volviendo por Guillem de Castro hasta Blanquería.
- El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
- Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
- El tiempo en la Comunitat Valenciana este fin de semana: aviso amarillo por fuertes tormentas tras un viernes de calor récord
- Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando
- La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga