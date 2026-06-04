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Camisetas y corbatas reivindicativas ante la consellera en las Corts

Camisetas reivindicativas en las Corts ante la comparecencia de la consellera de Educación.

Camisetas reivindicativas en las Corts ante la comparecencia de la consellera de Educación. / José Cuéllar/Corts

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Redacción Levante-EMV

València

El paso de la consellera de Educación por la Comisión de Hacienda para explicar sus presupuestos ha alterado la vestimenta de los diputados. Con la huelga educativa en su cuarta semana y la tensión en puntos altos, la comparecencia de Carmen Ortí ha vuelto a ser un ejemplo de que la ropa puede tener mensaje político y que no es casual la composición de indumentaria, aunque hay grados tanto en la innovación como en la escala de la sutileza.

Lo más habitual son las camisetas y José Luis Lorenz, del PSPV, ha lucido un clásico, la verde que se está utilizando en las movilizaciones con el lema 'Estimem l'educació pública'. De estreno han acudido en Compromís: Vero Ruiz ha llevado una sobre el Institut Violent amb la Cultura (una crítica a los recortes del Institut Valencià de Cultura) mientras Gerard Fullana ha lucido una de "Consellera Dimissió" que necesita pocas explicaciones. En otro nivel ha competido Toni Gaspar, presidente de la comisión, quien ha llevado la reivindicacion en la corbata, con un verde poco habitual en su 'outfit' que no ha sido casual.

Toni Gaspar, presidente de la Comisión de Hacienda, junto a los otros miembros de la mesa como Noelia Císcar y Joaquín Alés

Toni Gaspar, presidente de la Comisión de Hacienda, junto a los otros miembros de la mesa como Noelia Císcar y Joaquín Alés / Jose Cuellar/Corts / LEV

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