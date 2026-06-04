Los centros de salud valencianos se preparan para el Escriba Digital, que transcribirá la charla entre médico y paciente

La llegada de la inteligencia artificial (IA) a los centros de Atención Primaria avanza a velocidad de crucero en aras a reducir la carga burocrática del personal sanitario. El asistente virtual, llamado Lola, ya funciona en algunos ambulatorios para dar cita a los pacientes que llaman por teléfono. La aplicación les pregunta sus necesidades y les agenda automáticamente una cita, sin tener que hacer múltiples intentos para que el personal responda a los colapsados teléfonos. La segunda, el sistema Escriba Digital, está preparando su desembarco porque la Conselleria de Sanidad está ultimando la licitación para implantarlo en todos los centros de salud de la Comunitat Valenciana, como explican fuentes oficiales a Levante-EMV.

Se trata de un sistema para transcribir automáticamente la conversación entre médico y paciente, de modo que el facultativo pueda estar más pendiente de la persona que tiene enfrente y apartar la mirada del ordenador. La tecnología busca humanizar el trato en la asistencia, mientras el sistema introduce los datos relevantes en la historia clínica del paciente. La IA identifica los términos médicos y organiza la información. No será automáticamente porque el médico deberá revisar, una vez finalizada la cita, lo escrito por el sistema y corroborar que la información es correcta y se ajusta a la asistencia dada.

La tecnología, utilizada en países como Sueca, se instalará en toda la sanidad pública. Hace un año, durante los meses de junio y julio de 2025, el Ministerio de Sanidad ya testó esta tecnología en dos ambulatorios valencianos: los de Malilla de València y Muro de Alcoy, como adelantó en su día este periódico. No fue una elección al azar, sino bastante pensada porque mientras que el primero tiene 33.000 pacientes asignados -es un centro de salud de un barrio de una gran ciudad-, el segundo es un pequeño consultorio con solo 1.200 SIP asignados.

Transformación digital

La puesta en marcha de esta tecnología de transcripción de las conversaciones entre médico y paciente era uno de los puntos de la Estrategia Digital de Salud de la Comunitat Valenciana, cuyo presupuesto ascendía a 235 millones de euros. El presupuesto de 2026, presentado el pasado viernes, contempla una partida de 140,6 millones de euros para proseguir con la transformación. Entre ellas, la historia digital única, cuyo presupuesto asciende a 70 millones, y que comenzará a desplegarse este año en la agrupación Valencia Oeste, que integra a los departamentos del General de València, Requena y Manises. Lo hace con retraso porque se esperaba hace un año, pero una de las empresas que se presentó a la licitación impugnó el proceso. Según explicó Gómez hace un año, la puesta en marcha en esta agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) supondrá unificar tres modelos de historia clínica distintos porque "el General es un consorcio, Manises proviene de una gestión privada anterior a la reversión y el de Requena es de la red de la Generalitat, pero es uno de los más pequeños".

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GVA

Otra de las medidas es la consolidación del anillo radiológico que permitirá, según el conseller Marciano Gómez, un "cambio de paradigma en la gestión de las pruebas radiológicas". Su ejecución está a la mitad y este año se invertirán 4,8 millones. Esta tecnología es la que permitió incorporar las pruebas en la app GVA Salud+, renovada en marzo y que asumió el nuevo azul Generalitat, que tuvo un desembarco un tanto desafortunado por la complejidad de algunos de sus procedimientos de acceso. De hecho, Sanidad realizó algunas modificaciones después de las quejas de los pacientes.