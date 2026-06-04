La ciudad que nunca para

Hay una ciudad que todos vemos: la de las calles abiertas al paso, las plazas llenas de vida, las playas preparadas para el baño, los comercios levantando sus persianas y los vecinos comenzando el día. Y hay otra ciudad que casi nunca se ve. Es la ciudad que empieza antes de que amanezca. La de los equipos de limpieza viaria que recorren las calles cuando la mayoría duerme. La de los camiones de recogida que avanzan en silencio por barrios todavía vacíos. La de quienes, muchas veces sin ser vistos, hacen posible que todo vuelva a estar preparado.

En más de 98 municipios de cinco provincias, Fobesa y Fovasa –empresas de la división de medioambiente de Nealis– prestan servicios esenciales de limpieza viaria, recogida de residuos y cuidado del entorno urbano a través de más de 1.000 profesionales que trabajan cada día para más de 856.000 personas. Su labor forma parte de la vida cotidiana de pueblos y ciudades, aunque muchas veces solo se perciba cuando falta.

No es magia. Es trabajo. Y en el Día Mundial del Medio Ambiente también es una forma de recordar que cuidar una ciudad empieza por algo tan básico, y tan importante, como mantenerla limpia.

La ciudad antes de que amanezca

Son las cuatro de la madrugada. Las calles están en silencio, pero no están vacías. Mientras la mayoría descansa, los equipos arrancan o completan sus operativos. En unas horas, los primeros vecinos saldrán a caminar, los colegios abrirán sus puertas y las ciudades recuperarán su ritmo habitual. Para entonces, las aceras estarán barridas, los contenedores vaciados y los espacios públicos preparados para un nuevo día.

Los profesionales realizan un trabajo que muchas veces se da por hecho, pero que tiene un impacto directo en la vida diaria de miles de ciudadanos. / ED

Ese trabajo, precisamente por funcionar bien, suele pasar desapercibido. Detrás de cada amanecer hay planificación, esfuerzo y oficio: conductores, peones de limpieza, técnicos de maquinaria, responsables de ruta y profesionales que conocen cada municipio, cada calle y cada momento en el que su intervención es necesaria. La limpieza urbana es salud pública, convivencia, sostenibilidad y calidad de vida.

Las personas que sostienen lo cotidiano

Detrás de cada acera limpia hay una persona con nombre y apellido. Los profesionales de Fobesa y Fovasa realizan un trabajo que muchas veces se da por hecho, pero que tiene un impacto directo en la vida diaria de miles de ciudadanos. Su labor permite que los espacios públicos sean más habitables, que los residuos se gestionen correctamente y que pueblos y ciudades mantengan condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y bienestar.

Ese compromiso se vuelve especialmente visible en los grandes momentos. En las fiestas de Moros y Cristianos de municipios como Elda, Petrer o Villena, los equipos trabajan durante la madrugada para devolver la normalidad a las calles. En jornadas de gran afluencia pueden retirarse más de 32.000 kilos de residuos de limpieza viaria y cerca de 24.000 kilos adicionales de residuos sólidos urbanos en una sola noche.

También los grandes festivales de música requieren una gestión ambiental exigente. Eventos como el FIB, Mar de Sons, RototomSunsplash, SanSan Festival o Arenal Sound reúnen a decenas de miles de personas y necesitan dispositivos específicos. En el caso de Arenal Sound, Fobesa ha gestionado cerca de 100 toneladas de residuos en apenas siete días.

Eventos como el FIB, Mar de Sons, RototomSunsplash, SanSan Festival o Arenal Sound reúnen a decenas de miles de personas y necesitan dispositivos específicos. / ED

Y luego está la Noche de San Juan. En València, la Nit de Sant Joan reúne a más de 140.000 personas en las playas y puede dejar tras de sí más de 65 toneladas de residuos. Para que al amanecer la Malvarrosa y el Cabanyal vuelvan a estar limpios y preparados, Fovasa Medioambiente despliega un operativo que comienza por la tarde y que durante la noche llega a movilizar hasta 172 operarios, además de repartir 5.000 bolsas entre los asistentes para fomentar la colaboración ciudadana. En playas como las de Burriana, Oropesa o Benicàssim, los equipos de Fobesa realizan trabajos similares desde la madrugada.

Personas que trabajan cuando otros descansan para que todos podamos disfrutar de un entorno cuidado.

Detrás de estos servicios también hay datos, sensores, plataformas digitales y análisis en tiempo real. Fobesa y Fovasa han desarrollado Environdata, una solución propia que permite analizar incidencias, optimizar rutas, estudiar el comportamiento de los residuos y anticiparse a las necesidades de cada municipio. Gracias a esta herramienta es posible saber cuándo un contenedor necesita ser vaciado, reducir desplazamientos innecesarios y disminuir las emisiones asociadas al servicio.

La innovación también está en la calle. València cuenta con un camión de recogida de residuos 100 % eléctrico incorporado por Fovasa Medioambiente, que reduce el ruido y elimina las emisiones directas durante su funcionamiento, una ventaja especialmente relevante en entornos urbanos nocturnos.

Cuidar la ciudad es cuidar el medio ambiente

La limpieza viaria, la recogida de residuos, la gestión de grandes eventos, el cuidado de playas o la incorporación de vehículos más sostenibles no son acciones aisladas. Forman parte de una misma idea: hacer que nuestros pueblos y ciudades sean espacios más saludables, habitables y respetuosos con el entorno.

Porque una ciudad limpia no ocurre por casualidad. Ocurre gracias a quienes la cuidan antes de que amanezca, después de cada celebración y desde la innovación que opera entre bastidores.

La ciudad nunca se detiene. Tampoco quienes trabajan para mantenerla limpia, saludable y preparada para seguir viviendo.