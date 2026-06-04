El Consell ‘regala’ 17 millones a los grandes patrimonios en los nuevos presupuestos

Los presupuestos de una administración, que siempre tienen un punto de política-ficción (porque luego está lo que realmente se ejecuta), suelen tener dos dimensiones de análisis. Por un lado, lo que se gasta, es decir, las parcelas que centran o que se orillan de las prioridades de inversión y que suele ocupar la mayor parte de los titulares y verborrea política. Pero por otro está lo que se ingresa, que también es la foto de un tipo de sociedad bajo un prisma político.

El Consell del PP ha vuelto a hacer bandera estos días de las rebajas de impuestos. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, aseguraba esta semana que la reforma del tramo autonómico del IRPF va a beneficiar a 2,7 millones de valencianos, en todos sus tramos y con un ahorro fiscal de 160 millones. Esta bajada tendrá efectos en la declaración que se hará antes de las elecciones de 2027, la bandera electoral de Juanfran Pérez Llorca, como ya se está viendo en las vallas publicitarias que ha colocado el Consell y el PP en las carreteras valencianas.

Si se baja al detalle, no obstante, esa rebaja es desigual. El 72 % de los beneficiarios son de rentas inferiores a 30.000 euros, pero ellos no se llevan el grueso de la bajada. Se ahorrarán entre 1 y 48 euros al año. Por contra, los que ingresan más de 80.000 euros y que representan a un 2,5 % de la población, acumulan el 17% del impacto sobre las cuentas en forma de merma recaudatoria con una bajada impositiva de en torno a 400 euros anuales. Si la Constitución habla de una contribución fiscal progresiva, esta rebaja no lo cumple.

En paralelo a esta bajada, la Generalitat ha introducido otra reforma fiscal en su presupuesto para 2026. “En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, también se apreciarán los efectos de la reciente reforma del impuesto consistente en la elevación del mínimo exento a un millón de euros para los hechos imponibles devengados desde el día 31 de diciembre de 2025”, recoge el proyecto financiero que está ya en las Corts.

Presentación de los nuevos presupuestos 2026 de la Generalitat, en las Corts. / JM López

Eso se traduce en que se prevé ingresar por este concepto 213’8 millones, un 5,6 % menos que lo previsto en 2025, que fueron 226 millones. Sin embargo, si se compara con lo efectivamente recaudado el pasado año, el descenso será de 17 millones de euros. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria Valenciana, por Patrimonio se recaudaron 230,6 millones en 2025.

Hay otra categoría fiscal, de menos impacto aunque simbólico, que también se va a resentir. Es el impuesto de actividades que inciden en el medio ambiente, que grava a la central nuclear de Cofrentes. Este impuesto incluye este año una bonificación del 50 % y a partir de 2027 queda suprimido. Mazón lo presentó como una forma de ahorrarle a la empresa "el peso fiscal extraordinario". Este año la titular del complejo se ahorrará más de 7 millones de la ecotasa.

Pese a esta reducción de ingresos, la Generalitat va a disponer de un presupuesto récord de 33.305 millones, con importantes incrementos en sanidad y educación, pero también en el apartado de la deuda, una subida de más de mil millones que deshace el aumento en el gasto real. Para ello cuento con un aumento del modelo de financiación de 1.454 millones, pese a que la Comunitat Valenciana sigue infrafinanciada.

Además, el presupuesto hace gala de optimismo respecto a la marcha de la economía española y valenciana en 2026, y en particular del mercado inmobiliario, pese a los síntomas de frenazo. En este sentido, prevé un aumento de recaudación del 24 % en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La expectativa es ingresar 500 millones más, al presupuestar 2.633 millones frente a los 2.124 de un año atrás. Ese aumento, de producirse, cubriría las rebajas fiscales anunciadas y parte del incremento del gasto.

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Huelga de docentes

Estos presupuestos llegan en un momento en que la limitación de recursos por la infrafinanciación y las prioridades de gasto del Consell vuelven a estar bajo la lupa, precisamente, por la huelga de docentes y la exigencia de mayor gasto en Educación. La Generalitat ha presupuestado en el capítulo 1 de gastos de personal de Educación para 2026 un total de 179 millones más, previendo un incremento de la remuneración de los docentes. Esa cantidad daría para subir unos 200 euros al mes el salario de los docentes (de manera progresiva hasta 2028), según las cifras pactadas por la Conselleria de Educación con los sindicatos minoritarios CSIF y ANPE.