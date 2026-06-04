La consellera de Educación descarta dimitir y cita a los sindicatos este viernes

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado este jueves, minutos antes de intervenir en las Corts, que no se plantea "dimitir" y ha anunciado la convocatoria para una nueva mesa de negociación a los sindicatos mayoritarios este viernes a las 14 horas para tratar de desbloquear la huelga que acumula ya cuatro semanas y que, salvo un acuerdo en la nueva cita señalada por parte de la responsable del Gobierno valenciano, empezará el próximo lunes su quinta semana.

"No me planteo dimitir", ha expresado a las puertas de la comisión parlamentaria, blindada por parte de la cámara autonómica limitando el acceso por los pasillos de aquellos que no estuvieran debidamente acreditado para evitar incidentes. "Estoy aquí para luchar y defender como he hecho siempre el sistema de educación público, no me he planteado dimitir", ha expresado ante las críticas que llegan desde los sindicatos y siendo esa petición de su salida del cargo uno de los cánticos habituales en las manifestaciones con la huelga.

Las palabras las dijo antes de entrar en la comisión, pero sirvieron de previa de una de las peticiones que le han lanzado posteriormente tanto el diputado del PSPV, José Luis Lorenz, como el de Compromís, Gerard Fullana. "Ha demostrado la incapacidad de gestionar las reivindicaciones de la comunidad educativa, ha de irse a casa por dignidad", le ha espetado el primero. "Es una anomalía democrática que estés en el cargo", ha expresado el segundo que hasta le ha retirado el tratamiento de "honorable" por, ha dicho, esparcir "odio" contra los profesores y "hacer caja" con la huelga.

Frente a las arremetidas de la izquierda, Ortí ha alejado cualquier renuncia y además de su rechazo a dimitir, ha anunciado la convocatoria de una nueva mesa de negociación presencial. Es un cambio respecto a las que se vienen realizando a lo largo de esta semana de manera telemática y a las que no están acudiendo los sindicatos mayoritarios, Stepv, UGT PV y CCOO PV. "No vamos a renunciar al diálogo, vamos a convocar una nueva mesa de negociación", ha indicado.

Carmen Ortí interviene en la Comisión de Presupuestos de las Corts, este jueves. / Manuel Bruque / EFE

Será, según ha expresado, este viernes a las 14 horas en la Conselleria de Educación con la intención de "ayudar a desbloquear" la situación. "Esperemos que se respete a las personas que vengan", ha añadido Ortí quien ha evitado explicitar si habrá una nueva oferta por parte de la conselleria, aunque sí que ha reivindicado que desde el primer documento presentado por parte del departamento autonómico se han "incorporado una gran cantidad de propuestas".

"Ayudar a desbloquear"

Entre ellas, está la firma de un acuerdo para aumentar el salario de los docentes en 200 euros brutos mensuales en 2028, un pacto que sí que firmaron CSIF y Anpe y que, según ha explicado, está recogido dentro de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, motivo por el que ha acudido a las Corts. En este sentido, la consellera ha defendido las cuentas donde, ha incidido, el Consell hace "una apuesta fuerte" por abordar problemas del profesorado.

De hecho, ya en la comisión, ha explicado que en materia de personal docente, los presupuestos incluyen la primera dotación económica para aplicar la mejora retributiva acordada por la conselleria tras la huelga. Según ha indicado Ortí, en 2026 se destinan más de 22 millones de euros para iniciar la implantación de una subida salarial que alcanzará los 200 euros mensuales en el complemento específico autonómico en 2028 con el compromiso de revisión de acuerdo con el IPC y que acabará suponiendo un incremento presupuestario de 250 millones ese año.

Más allá de las cifras, Ortí ha entrado en materia de la huelga dando una pista de su posición en la próxima reunión con los sindicatos. Así, ha asegurado que la conselleria "no puede romper un acuerdo legítimamente cerrado" con otros sindicatos, en referencia al pacto con CSIF y Anpe, que ha reivindicado en varias ocasiones, ni tampoco puede en una mesa de negociación "derogar una ley aprobada por las Corts", en referencia a la ley de Libertad educativa. "No es democrático que una minoría imponga en la calle lo que no ha conseguido en las urnas", ha señalado.

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Eso sí, no todo son palabras, sino también hay gestos y ha sido llamativo el calor dado por los diputados del PP con aplausos en forma de golpes al escaño tras cada réplica de la consellera a la izquierda. Especialmente 'aplaudida', algo no muy habitual en comisión, ha sido la respuesta de Ortí llamando a PSPV y Compromís a "condenar toda la violencia" citando tanto el caso de la profesora empujada por un policía nacional "dependiente de la Delegación de Gobierno de Pilar Bernabé" hasta el "acoso" a la conselleria citando el caso del domingo cuando la concentración a las puertas mantuvo "privados de libertad" a varios funcionarios.