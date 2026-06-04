Las Corts limita el acceso a la planta baja ante la comparecencia de la consellera de Educación

Como esos carteles que indican que por obras, manifestación o algún acto público hay cortadas algunas calles, las Corts ha advertido vía mensaje a los grupos parlamentarios una limitación del tráfico por una de sus estancias: la planta baja del edificio del hemiciclo, donde se encuentran las salas de comisiones. El motivo no es por ninguna reparación, ni por trabajos peligrosos, ni por ninguna convocatoria de manifestación, sino más bien para evitarlas ante la intervención de la consellera de Educación, Carmen Ortí.

Ortí comparecerá este jueves a las 12 horas en la Comisión de Hacienda para desgranar los presupuestos de su departamento para 2026. Es la penúltima en hacerlo de todo el Ejecutivo autonómico, solo por delante del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, quien ha de ser el que cierre el carrusel de intervenciones. Y si Ortí está convocada para hablar a las 12, 15 minutos antes el paso por los pasillos que dan acceso a la sala donde intervendrá tendrán una restricción en su acceso, un perímetro de seguridad.

Así lo ha comunicado uno de los letrados de la cámara a los grupos parlamentarios "por indicación de la Presidencia de la Cámara", en manos de Llanos Massó, de Vox. En ese mensaje, al que ha tenido acceso este periódico, los servicios jurídicos de la cámara informan que en "la franja horaria comprendida entre las 11.45 y las 14.00 horas de hoy, únicamente podrán transitar por la planta baja del edificio hemiciclo (salas de Comisiones) las personas habilitadas para acceder al interior de la Sala A".

Desalojo de tres docentes tras protestar en la última sesión de control. / Rober Solsona/Europa Press

"Se ruega facilitar la labor del personal de Régimen Interior -encargado de controlar dichos accesos- y que, en dicha franja horaria (que incluye la convocatoria de tres minutos de silencio en la puerta del Palau), utilicen rutas alternativas para cruzar desde o hacia el edificio del Palau (por ejemplo, por los pasillos del primer o del segundo piso de hemiciclo o a través del jardín)", añade el mensaje que ha llegado hasta los grupos parlamentarios.

Cuestión de "seguridad"

Entre las personas habilitadas para acceder a esta sala, donde se viene celebrando la Comisión de Hacienda y Presupuestos desde el martes con las comparecencias de los distintos consellers, están los diputados miembros de la comisión (11), los trabajadores de la casa y la prensa acreditada, pero quedaría fuera cualquier persona invitada a las Corts dentro de una visita que, de normal, sí que pueden transcurrir por este espacio libremente e incluso personal eventual. De hecho, lo han podido hacer en las últimas dos jornadas de comparecencias de consellers, sin aviso de restricción alguna.

Según aseguran fuentes de Presidencia de las Corts, la decisión es una cuestión de "seguridad", sin especificar nada más. No obstante, en el contexto de la medida está lo ocurrido hace dos semanas en la última sesión de control en el hemiciclo cuando hubo dos protestas de docentes desde el palco de invitados. De hecho, por uno de ellos, la Mesa de las Corts tendrá que decidir si lleva o no a las tres docentes protagonistas ante la Fiscalía con una denuncia por delitos contra las instituciones del Estado.

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Aquel suceso no ha sido el único encontronazo por parte de visitantes externos de la cámara autonómica con el reglamento y el normal funcionamiento del debate parlamentario. Días después, en la Comisión de Servicios Sociales, el personal de las Corts también tuvo que desalojar a dos asistentes tras enzarzarse con los diputados del PP mientras intervenían sobre una PNL de impagos a centros sociales.