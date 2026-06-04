El tiempo en la Comunitat Valenciana: Aemet prevé lluvias y un desplome "extraordinario" de las temperaturas

Tras un jueves marcado por el viento de poniente y termómetros que han rozado los 38 °C en el interior de la Comunitat Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio drástico en el tiempo. La entrada de un viento de gregal (nordeste) traerá un descenso extraordinario de las temperaturas máximas, mucha nubosidad y precipitaciones

Caída drástica de los termómetros y lluvias

El viernes arrancará con inestabilidad. Según los datos de la Aemet, el giro del viento a componente nordeste de madrugada introducirá aire mediterráneo mucho más fresco y húmedo. El fenómeno más significativo de la jornada será el descenso extraordinario de las temperaturas máximas en la provincia de Valencia, que será notable en el resto de la Comunitat Valenciana. Las mínimas apenas variarán, pero las máximas caerán en picado, dejando un ambiente inusualmente fresco para la época.

Los cielos estarán muy nubosos y se esperan precipitaciones débiles o moderadas en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Estas lluvias podrían ser especialmente persistentes en el norte del litoral alicantino durante la primera mitad del día. Al final de la jornada, la nubosidad tenderá a abrirse en intervalos.

Imagen de archivo de lluvia en València. / Redacción Levante-EMV

Alerta por viento y estado de la mar

La madrugada del viernes será complicada en el mar y el litoral. Se prevé un empeoramiento del estado de la mar, aumentando progresivamente a fuerte marejada en zonas de Valencia y Alicante. Además, no se descartan rachas de viento muy fuertes del noreste en el norte de Alicante durante las primeras horas del día. Por la tarde, el viento amainará a flojo de componente este, quedando variable al final del día.

Temperaturas en capital de provincia: València: Mínima de 19 °C | Máxima de 25 °C

Mínima de 19 °C | Máxima de 25 °C Castellón: Mínima de 18 °C | Máxima de 26 °C

Mínima de 18 °C | Máxima de 26 °C Alicante: Mínima de 20 °C | Máxima de 27 °C

Imagen de archivo de viento en la playa de la Malva-rosa de València. / Rober Solsona / EP

Vuelven a subir las temperaturas en el interior

El sábado el escenario meteorológico comenzará a estabilizarse rápidamente. Predominará el cielo poco nuboso con presencia de nubes altas. Sin embargo, la nubosidad de evolución diurna crecerá por la tarde en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco débil y aislado.

Lo más destacado del sábado será la recuperación térmica: se espera un ascenso notable de las temperaturas máximas en el interior de la mitad sur. En la costa, las mínimas podrían registrar un ligero descenso. El viento soplará flojo con el régimen habitual de brisas en las horas centrales.

Temperaturas en capital de provincia: València: Mínima de 19 °C | Máxima de 26 °C

Mínima de 19 °C | Máxima de 26 °C Castellón: Mínima de 19 °C | Máxima de 27 °C

Mínima de 19 °C | Máxima de 27 °C Alicante: Mínima de 19 °C | Máxima de 27 °C

Sol y ambiente veraniego

Para cerrar el fin de semana, el domingo 7 de junio consolidará el tiempo estable. La Aemet prevé un cielo poco nuboso en toda la Comunitat Valenciana. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con una excepción: las máximas en la provincia de Valencia volverán a sufrir un descenso. En las capitales de Castellón y Alicante, en cambio, los termómetros rozarán los 30 °C. El viento se mantendrá flojo, dominado nuevamente por las brisas marinas en las horas centrales del día.