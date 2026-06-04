El hospital da de alta al hijo que agrede a su madre y lo envía a casa: "Lo traen en ambulancia y temo por mi vida"

Teresa Aragó ya no sabe qué hacer para que su hijo sea ingresado en una residencia para personas con problemas de salud mental. El paso definitivo fue ceder la curatela de su hijo (antes conocida como tutela) al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass). Y ni con esas. El joven agrede a la madre cuando sufre brotes y la mujer teme por su vida. Sin embargo, en menos de 24 horas madre e hijo volverán a convivir juntos. ¿El motivo? La falta de plazas residenciales para jóvenes como él. De hecho, la lista de espera ronda las 400 personas y los casos urgentes se acumulan y se envían a centros ubicados en otras comunidades autónomas a miles de kilómetros de distancia.

El joven lleva ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Castellón desde el último brote que tuvo para un ingreso de tres semanas. Esa crisis fue el 30 de abril. El alta hospitalaria estaba prevista para el 21 de mayo, pero el Ivass contactó con el hospital y pidió que "alargaran" el ingreso del joven a la espera de conseguirle una plaza residencial. El hospital concedió 15 días más y el plazo concluye hoy, 4 de junio.

Germán Caballero

El joven ha tenido varios episodios de agresividad en el hospital ya que no soporta determinados ruidos (como el de las motos). Sin embargo, ya han pasado la última prórroga concedida y desde el hospital le han entregado una carta a la madre donde le comunican que el joven será dado de alta el jueves 4 de junio, a las 13 horas y será trasladado al domicilio familiar. Es más, la carta, dirigida a la "madre de G.G.A., ignora a la Conselleria de Servicios Sociales que es, en teoría, la responsable de este joven (por mediación del Ivass). Sin embargo, es Teresa quien le visita a diario, y en el hospital lo saben. Así que es a casa de Teresa donde lo envían.

En ambulancia, a la puerta de casa

"Tras la valoración clínica efectuada el 1 de junio el equipo facultativo considera que no existe indicación clínica para mantener el ingreso hospitalario", explica la carta. Y añade: "el traslado será con ambulancia con un cuidador por nuestra parte, estando prevista la llegada a su domicilio el 4 de junio a las 13 horas".

La mujer está desesperada. "En el hospital no lo quieren y ¿qué hago? ¿No le abro la puerta? ¿Pero alguien entiende lo durísimo que es esto? No puedo dejar a mi hijo solo en la calle y lo saben. Por eso me lo traen aquí, en ambulancia con un enfermero y ya te apañas. Hasta la siguiente crisis, volver a llamar al 112 y que en ese tiempo no me mate. Desde el Ivass me piden que confíe, que aguante porque el problema es que no encuentran plaza. Me hablaban de un centro en Pamplona. No doy crédito, no podría ir a visitarle, está demasiado lejos. Esto es una pesadilla", explica la mujer, desesperada.

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En la carta que el hospital le ha entregado a la madre se especifica que se ha "elaborado un plan de seguimiento ambulatorio que incluye: medidas judiciales de apoyo y asignación de un curador por parte del Ivass, cita en el centro de salud mental, con educadores en domiicio". Y Teresa se revuelve. "Eso es lo que ya teníamos cuando mi hijo ingresó en el hospital. Hasta la cita que ponen la tenía ya de antes. No puedo entender este desamparo. Esto que me pasa es muy grave. Que destinen plazas, que abran centros, que pongan solución a esto porque el único motivo por el que renuncié a la tutela de mi hijo fue para conseguir una plaza en una residencia. Mi hijo debe vivir en un centro adecuado porque es un peligro en casa. Pero me quedan horas para tenerlo de nuevo junto a mi, sola. Y rezar para que no pase una moto, le de una crisis y en un mal golpe me mate. Que mi hijo está enfermo y no es algo que pueda controlar. Pero las consecuencias son terribles. No le deseo a nadie pasar por lo que estamos pasando en esta familia", concluye la mujer.