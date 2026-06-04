Docentes
La huelga educativa se cuela en una visita de mayores a la Diputación de València con Vicent Mompó: “La faena de la Policía no es agredir”
El presidente provincial reivindica su compromiso con la educación pública y en valenciano: “También he padecido situaciones desagradables por defender lo que defiendo”
El conflicto educativo que se ha cronificado en la sociedad valenciana, con presencia constante en las calles y hasta una acampada permanente en la Plaça de la Mare de Déu, se coló este jueves en la Diputación de València, durante la visita que sendos grupos de mayores de Llaurí y Sumacàrcer realizaba a la institución.
Una de las visitantes preguntó a Mompó si veía normal la situación que se está produciendo, y si la Diputación de Valencia podía hacer algo al respecto. "Esperamos que las negociaciones lleguen a buen puerto", señaló Mompó apelando al 'trellat'.
El también alcalde de Gavarda capeó la cuestión mostrando respeto por ambas posiciones en conflicto, la de su partido en el Consell de la Generalitat y la de los profesores ("Los cambios se consiguen peleando"), y mostró "tristeza" por las imágenes de conflicto entre docentes y policías.
“La faena del policía no es agredir”, le interpeló una de las mujeres que visitaban la institución, en referencia al violento episodio del domingo por la tarde frente a la conselleria, donde una mujer fue empujada y resultó herida. "Lo que no tenemos que hacer como sociedad es enfrentarnos", añadió Mompó.
El dirigente realizó también una defensa de la educación pública y en valenciano. Especialmente en este sentido se puso como ejemplo: "Creo que estoy libre de pecado, he estudiado en la pública y toda mi formación ha sido en valenciano. Siempre digo que las instituciones hemos de defender nuestra lengua porque el castellano ya está asegurado".
El presidente de la diputación aseguró que no hay nadie en contra de la educación pública y en valenciano. "He padecido situaciones desagradables por defender lo que defiendo", dijo en referencia probablemente a las ocasiones en que, durante actos de partido, se le ha recriminado utilizar el valenciano.
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