Las infraestructuras de emergencias, a la espera del plan de inversiones de Valderrama

Después de la catástrofe de la dana, el interés sobre las inversiones en materia de emergencias se ha disparado, como cada vez que llega la temporada de incendios. En ese sentido, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, anunció un Plan integral de infraestructuras de seguridad y emergencias de la Comunitat que todavía no ha salido a la luz. Así, año y medio después de que el conseller tomara posesión de su cargo, el departamento sigue diseñando el documento que, en palabras de Valderrama, pretende ser "ambicioso, realista y transformador" y no limitarse "a reformar lo que existe". Está por ver todavía en qué se traduce eso a falta de un año de que acabe la legislatura.

El pasado mes de octubre, la Conselleria estaba "elaborando" este plan con "la totalidad de infraestructuras" del departamento "pero con una atención prioritaria a las infraestructuras de extinción de incendios forestales", según respondió el propio conseller a preguntas parlamentarias de la diputada socialista Alicia Andújar. Apenas dos meses después, en diciembre, Valderrama insistió en un pleno de Les Corts en que este plan sería "el gran eje" que marcará la segunda parte del mandato, pero en marzo, el dirigente volvió a responder que estaba en "proceso de elaboración y tramitación interna".

Tampoco parece que el conseller vaya a aprovechar la comparecencia de este jueves en el parlamento valenciano, prevista para explicar los presupuestos de 2026 de su departamento. Fuentes de su conselleria asumen que este miércoles no se presentará el plan: simplemente "se hará mención" a él pero se pretende presentar "de forma detallada próximamente".

Por el momento, lo único que se puede evaluar es el proyecto de Presupuestos de 2026 aprobado por el Consell y que ha de modificarse y aprobarse en Les Corts. El documento contempla 9,7 millones de euros en inversiones de Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios, sin contar el programa de la Seguridad Pública (Policía autonómica y policía local), un 4,2% más que el año anterior. De ellos, apenas 2,6 millones están previstos para la construcción y reparación de bases aéreas, cerca de 1,8 millones, para "elementos de transporte", y otros 1,7 millones, para la mejora de los sistemas de alarma en los centros de coordinación.

Para la diputada socialista, la mejora presupuestaria general del 2,5% para los principales programas del presupuesto, Protección Civil y Seguridad -5 millones más-, es "claramente insuficiente para afrontar los retos actuales, modernizar infraestructuras y garantizar una respuesta eficaz ante emergencias cada vez más complejas y frecuentes". Por ello, recalca que las bases de bomberos forestales y las bases aéreas, fundamentales para la prevención y extinción de incendios, "siguen esperando decisiones, inversiones y plazos concretos" y que el plan de infraestructuras "va camino de convertirse en una leyenda: todo el mundo ha oído hablar de él, pero nadie lo ha visto".

Obras en marcha

Mientras, siguen activas obras pendiente de finalizar o estrenar, algunas de las cuales acumulan retrasos considerables. La reforma del aeródromo de Benagéber, cuyas instalaciones se habían degradado, se inició en junio de 2023 y tenía prevista su finalización en diciembre de 2024, pero sucesivas modificaciones del proyecto han acabado postergándola hasta este mayo. Aún así, todavía no se ha puesto en marcha y se desconoce si lo hará de cara a la campaña de verano. Los problemas en el proyecto del parque de Olocau también impidieron el inicio de las obras desde febrero de 2023 hasta agosto de 2025. Con un plazo de ejecución de un año, la reforma ha encontrado dificultades del terreno por la persencia de gran cantidad de rocas, lo que "ha supuesto un retraso", según la Conselleria.

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Quizá el más llamativo es el caso de la base de Guardamar, que sufrió un percance con la caída de un techo en 2023. La Conselleria achaca el suceso a "la deficitaria ejecución de obras durante la etapa del Botànic" pero lo cierto es que, tres años después, todavía no se ha hecho nada. El pasado mes de mayo, la Conselleria estaba tramitando con el Ayuntamiento de Guardamar la cesión formal de la instalación, requisito previo para poder asumir la ejecución de las obras de reparación. A continuación, se deberá solicitar la licencia municipal e iniciar los trámites administrativos para contratar la reparación integral.