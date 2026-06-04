El joven con autismo que agrede a su madre es derivado "in extremis" a una plaza provisional

La unidad de Psiquiatría del Hospital de Castelló siguió el plan que había anunciado: subió al joven a una ambulancia camino a casa de su madre. Todo sería lógico si la mujer no hubiera cedido la tutela del menor al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass) por las constantes agresiones a las que la sometía, fruto de su autismo severo y sus graves problemas de conducta. La mujer aseguraba que no podía hacerse cargo del menor.

Sin embargo, desde el hospital siguieron el plan trazado y sólo lo modificaron cuando desde el Ivass les explicaron que el itinerario no era la casa familiar, sino un centro de Torrent donde el joven ocupará una plaza provisional. "Esta mañana casi me da un infarto porque es que la ambulancia venía para aquí y yo no sabía que hacer. ¿Cómo voy a dejar a mi hijo en la calle?", explica Teresa Aragó.

Sin plazas en centros

El Ivass actuó in extremis y consiguió una plaza para el joven. "La plantilla del Ivass hace lo que puede. Las trabajadoras no tiene mucha opción porque el verdadero problema es que la Conselleria de Servicios Sociales no ha creado plazas, no hay centros y el desamparo es total. Ahora está en una plaza provisional, pero no sé cuánto tiempo. Lo que sí sé es que mi hijo está enfermo y necesita un centro adecuado en salud mental", concluye.

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De hecho, según ha podido saber este diario, hay cerca de 300 personas en una situación similar, es decir, a la espera de un ingreso urgente, pero sin plaza.