La joven enfermera de Valencia que le canta al Papa: "Quería que supiera lo mucho que lo esperamos"

"La música es unión y quería hacer un tema que nos identificara como grupo y que también expresara lo mucho que lo esperamos (al Papa León XIV). Quería decirle que ojalá venga a Valencia, que esta es su casa". Así se expresa Irene Zurano, una joven de 24 años (enfermera de profesión y música de corazón) que compuso en 48 horas un tema que la Delegación de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Valencia ha hecho suyo para que sea identificativo del grupo. De esta manera ¡Bienvenido a tu hogar! será el himno de València en la visita del Papa a España.

La joven explica a Levante-EMV cómo la idea surge hace justo una semana, tras la reunión de preparacion del viaje que organiza el Arzobispado, al que ya se han apuntado más de 900 jóvenes. "Me fui a casa con la firme intención de componer algo que expresara la unión de grupo, y las ganas que tenemos de que venga a Valencia, a vernos. Porque esta es su casa. Somos varios grupos los que vamos al viaje y la intención dela canción es buscar ese nexo común que nos une a todos, crear algo que nos identifique a todos. Y la música es unión", explica la joven.

De esta forma, el tema estuvo hecho en 48 horas. El fin de semana, la joven actuaba en una ceremonia con su grupo Lucerna así que, al acabar, les contó su plan: ir a su casa a grabar el tema que había compuesto para la visita del papa a España. Dicho y hecho. "Me sorprende lo bien que ha quedado con los medios caseros con los que grabamos... Que lo hemos hecho todo en casa, grabando con el móvil y con un programa sencillo de mezclas", explica la joven.

Calentar motores

Para el delegado y joven sacerdote, Sergio Pelarda, esta canción es «para calentar los corazones para el encuentro con el Santo Padre. Le decimos al Papa, bienvenido a ésta que es tu casa, a éste que es tu hogar y a esta tierra, que es la tierra de María. Y ahí es donde ponemos el cariz más valenciano, porque es imposible no responder a ‘Visca la Mare de Déu’».

El delegado de Juventud califica la canción de "increíble" porque "trata con mucha delicadeza todo lo que va a ser este encuentro: cómo las campanas resuenan porque viene el buen pastor, cómo tiene esa delicadeza de hablar de cómo vamos a Madrid, con el sol a las espaldas y la brisa del mar del Mediterráneo. Ahí es donde vamos nosotros a encontrarnos con el Señor. La idea es que los jóvenes corran, que puedan temblar al ver a la Iglesia unida en Madrid y junto a la Iglesia, su gran pastor, el Santo Padre".

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Y añade: "Valencia está tomando una dimensión enorme, muy relevante, de muchísima gente, que quiere venir a Madrid y que no estamos llegando porque no nos quedan plazas, pero serán muchos valencianos los que se van a encontrar con el Papa». En el caso de jóvenes, sin contar con los que acuden a través de parroquias, movimientos o de manera particular son casi mil jóvenes los que va a recibir al Papa León XIV en su visita a España.