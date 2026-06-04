Nace una red estatal de 100 entidades de apoyo a las víctimas de la dana: "Queremos mantener viva la memoria"

La tragedia de la dana, que dejó 230 personas fallecidas en la provincia de València, no solo ha cristalizado en asociaciones de víctimas en la provincia de Valencia sino que estas empiezan a encontrar el respaldo en el resto de la geografía española. Más de un centenar de entidades han constituido la red de apoyo a las asociaciones de víctimas 'No olvidar la dana' con el propósito de "mantener viva la memoria" y conseguir que "nunca más se repitan los errores" de aquel fatídico 29 de octubre.

La red estatal, conformada por 50 entidades valencianas y otro medio centenar del resto de España, es la primera que se crea a raíz de una tragedia como esta y se ha presentado este jueves en un emotivo acto el barrio de Russafa de València protagonizado por las tres principales asociaciones, a las que han arropado otras tantas de damnificados, de vecinos, sindicales, juveniles, ecologistas, culturales y ONG, que han reivindicado "mantener la esperanza" y han agradecido la "resiliencia", "la lucha y el esfuerzo" de las víctimas para conseguir "dignidad y respeto", y han instado a repensar el urbanismo y las políticas de ordenación del territorio, además de reclamar la retirada del aforamiento para el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Queríamos trasladar y extender en el tiempo todo lo que surgió de forma espontánea en la dana", ha asegurado uno de los representantes de la red, que ha recordado a las víctimas que "no están solas". Así, ha explicado que las entidades firmantes seguirán "acompañando las exigencias y las consignas de verdad, justicia y reparación" a través de una "red plural y diversa, sin distinción de ideología u orientación, que pueda acompañar a las asociaciones para mantener". La primera acción tendrá lugar el próximo 28 de junio en Silla con un baile benéfico coordinado por Nacho Duato, cuyos beneficios irán destinados a las asociaciones, en especial para sufragar los gastos de la instrucción judicial.

Presentación de la Red estatal de apoyo a las víctimas de la dana en Russafa / Pablo Plaza / LEV

Desde la Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre, su presidenta, Mariló Gradolí, ha asegurado que las víctimas fueron inicialmente "maltratadas pero este acto es una muestra de dignidad para que se haga justicia". "Hay veces que las asociaciones pensamos si vale la pena continuar pero la respuesta es sí. Sabemos que tenemos el apoyo de la sociedad valenciana", ha asegurado.

Sobre la instrucción judicial, ha advertido que "aunque tengamos la sensación de que en la justicia jugamos con las cartas marcadas —lo que vemos a veces es un poco difícil de comprender—, continuamos adelante confiando en una instrucción impecable. Por mucho que un señor intente torpedearla, continuaremos", ha dicho en referencia al expresident Carlos Mazón. Y ha concluido que "no se puede cerrar un capítulo mientras no se tiene la verdad".

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha explicado que "muchos de nosotros hemos tenido un síndrome de disociación", y ha agradecido a las entidades que se suman a la red. En materia de infraestructuras, ha advertido que "hay que hacer obras pero no cualesquiera, hay que pensarlas y repensarlas en las universidades y con los expertos. Si no, no servirán para nada más que para dar una falsa sensación de seguridad".

Álvarez ha criticado duramente la situación procesal del expresident al considerar que, con el permiso de su personación, "la justicia se desacredita por sí sola dándole cobertura al individuo que nos gobernó durante más de 2 años". "A este elemento se le permitió que se personara en la causa de la dana. No va a estar como testigo y no se sabe si va a estar como investigado después de que el TSJCV nos dijera que no era el garante. Tenemos a este expresident que era como un florero. Por eso necesitamos esta red estatal de apoyo", ha dicho.

También la representante de la Asociación de Damnificados dana Horta Sud, Elisabeth González, ha subrayado que "las víctimas seguimos aquí porque no podemos olvidar" y ha señalado que la catástrofe "puso de manifiesto graves fallos en la prevención y la gestión de la emergencia, la ausencia de avisos eficaces y de formación", además de remarcar que "las víctimas no murieron por una estadística sino porque el sistema falló cuando debía protegerlas".

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Así, ha rechazado también los plazos de la reconstrucción: "No podemos aceptar que las obras que deben proteger vidas tengan plazos de décadas", y ha definido la red como una estructura de "entidades de toda España para mantener viva la memoria y exigir que nunca más se repitan los errores que costaron tantas vidas".