Una nueva marcha en València entona un "réquiem" por las enseñanzas artísticas y la educación pública

Una Lacrimosa, ataúdes, una procesión vestida de negro y flores. No es la primera vez que, en el marco de la huelga, se escenifica un “funeral” por la educación pública. Este jueves ha sido durante una manifestación, que ha recorrido el centro de València con más de 10.000 personas en la comitiva, que ha “enterrado” simbólicamente a las enseñanzas artísticas en particular, y a la educación pública en general. Profesores de conservatorios y directores de centros se han unido en procesión, seguidos del doble de manifestantes que en la última convocatoria reivindicativa, según cifras de la Delegación del Gobierno.

La manifestación arrancaba de la plaza del Ayuntamiento de València y pasadas las once comenzó a avanzar a buen ritmo por la calle Guillem de Castro. Delante del todo, todos vestidos de negro y llevando instrumentos musicales, marchan los representantes de los conservatorios y escuelas dependientes del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana en una marcha fúnebre que buscaba denunciar el vaciado de recursos y la progresiva privatización del sistema.

Manifestación educativa en València / Francisco Calabuig

“La cultura debe ser accesible para todo el mundo”

Sabrina Martín, profesora del Conservatorio Superior de Música de València, denuncia “recortes” que afectan tanto al profesorado como al alumnado. No es una cuestión de falta de demanda, dice, de hecho, advierte de que muchos aspirantes se quedan sin plaza pese a existir mucho interés en cursar estas enseñanzas.

“Se están recortando plazas desde los inicios, desde los niños de ocho años hasta las enseñanzas profesionales”, señala. A su juicio, esta situación provoca que cada vez llegue menos alumnado a los niveles superiores. Es una forma de recorte que se perpetúa sola.

La profesora también critica el avance de la oferta privada frente a la pública. “La cultura debe ser accesible para todo el mundo, no solo para las personas que puedan pagarla”, reivindica. Pero denuncia que las enseñanzas artísticas quedan sistemáticamente fuera de las propuestas que plantea la Conselleria en el marco de las negociaciones.

Dos personas observan la manifestación educativa en València desde lo alto de las torres de Quart / Francisco Calabuig

Además, pone el foco en el deterioro de las infraestructuras de varios conservatorios valencianos. Martín cita el caso del Conservatorio Superior de Danza, cuyas instalaciones llevan años en un “estado deplorable”, así como los problemas de espacio en Castelló o los daños sufridos por centros afectados por la dana. Entre ellos destaca el conservatorio de Catarroja, que sigue sin tener auditorio tras la inundación de su anterior espacio. “Lo primero que pedimos es que se reviertan los recortes que llevamos sufriendo durante todos estos años”, reclama.

Apoyo de los directores de centros

Los directores de centros también marchaban en el “funeral”, vestidos de negro, con pancartas con forma de ataúd y el nombre de su centro impreso en elas. Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart de les Valls y portavoz de los equipos directivos críticos que presentaron su dimisión en el marco de la huelga, ha asegurado que cada vez más equipos directivos se suman a las reivindicaciones educativas ante el desgaste que, según denuncia, sufren docentes, alumnado y familias. Olmos ha explicado que los directores han decidido activar procedimientos PREVI para trasladar a la Conselleria los problemas de ansiedad, riesgos psicosociales y afectaciones a la salud mental que, a su juicio, está provocando el bloqueo de las negociaciones. “Están generando problemas de ansiedad, problemas médicos y problemas psicológicos en nuestro profesorado”, ha afirmado.

Olmos ha reclamado a la Conselleria que retome las conversaciones “con una mirada abierta” y ha planteado que, si los actuales responsables no logran desbloquear el conflicto, se estudie un cambio de interlocutores. Además, ha rechazado las críticas de la Conselleria a las acciones reivindicativas en los centros y ha defendido que el foco debe ponerse en problemas como la reducción de plantillas, el deterioro de infraestructuras o la permanencia de barracones. Según ha señalado, las familias también se están sumando a las movilizaciones y la comunidad educativa considera que la situación es de “extrema urgencia”, por lo que exige una vuelta inmediata a la mesa de negociación para alcanzar soluciones.

Manifestación educativa en València / Francisco Calabuig

Marcha multitudinaria y Lacrimosa

Cuando la cabecera de la manifestación estaba ya en la plaza del Tossal la cola seguía todavía en la plaza del Ayuntamiento. Había pasado una hora desde que diera comienzo la marcha de la manifestación y la cantidad de gente ha retrasado la cola.

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Una vez que la manifestación llegó a los alrededores de las Corts, dio comienzo la performance, que pretendía emular un “funeral” por los conservatorios de la Comunitat Valenciana. En el interior de las Corts, comparecía la consellera Carmen Ortí, explicando las líneas generales de sus presupuestos. Primero, los manifestantes depositaron fundas de instrumentos en medio de un círculo, con flores y pancartas. Luego, personas vestidas de negro de los pies a la cabeza se pusieron a dar vueltas alrededor de ese “túmulo funerario”. Los músicos afinaron sus instrumentos para el final de la performance y, finalmente, comenzaron a interpretar la Lacrimosa de Mozart.