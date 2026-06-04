El presupuesto de Emergencias acaba en embestidas en las Corts

La Conselleria de Emergencias tiene presupuestado para 2026 algo más de un millón de euros para distintos asuntos taurinos, desde los 'bous al carrer' al convenio con la Fundación Toro de Lidia, quizás por eso, la explicación de los mismos por parte del conseller Juan Carlos Valderrama en las Corts haya terminado con un cruce de embestidas, recortes dialécticos, entradas al trapo, alguna astada a la trayectoria política pasada y hasta algún que otro revolcón sobre los números.

De eso va, en un principio, el paso de los consellers por la Comisión de Hacienda y Presupuestos: de explicar las cifras que componen sus cuentas para 2026 (o lo que queda de él). Lo que pasa es que uno al fugor de partidas que suben y que bajan se va calentando. Y eso ha pasado al hablar de Emergencias, tema sensible desde la dana, cuando las ayudas vinculadas a esta tiraron hacia arriba el presupuesto de 2025 y que un año después, la mengua de sus efectos lo ha reducido casi a la mitad (un 46 %).

Sin embargo, ese no ha sido el motivo del choque, si es que hace falta alguno para prender la chispa en sede parlamentaria. Tras una primera intervención de repaso de los números por parte de Valderrama, donde ha destacado que del presupuesto ordinario, el que no incluye los gastos de la riada, ha subido un 8 % y ha defendido con ahínco las cuantías para los festejos taurinos, ha sido en la réplica a la oposición donde ha subido la tensión.

El intercambio ha sido especialmente duro con la diputada del PSPV, Alicia Andújar. En términos presupuestarios le ha reprochado recortes en infraestructuras, que no dé solución a los bomberos forestales, ampliando las críticas hacia las "prácticas mafiosas" con este cuerpo por los problemas con la bolsa de contratación o la aparición de una cámara que les grababa en los días posteriores a la dana, y ha afeado que la principal preocupación de la conselleria haya sido el "organigrama", con varias salidas de altos cargos.

Golpes al pasado

Los comentarios de la socialista han enfadado al conseller que ha elevado el tono a un nivel que incluso ha sorprendido (para bien) a sus compañeros de partido. Así, Valderrama ha recordado la "trayectoria" de Andújar asegurando que ya "disolvió un partido político como era UPyD, no me extraña que haya encontrado encontrara acomodo en el Partido Socialista" y se ha puesto taurino para asegurar que igual que Leire Díez "hunde al PSOE", Andújar le pondrá "la estocada y la puntilla al PSPV".

"Lo que no figura en mi currículum es ser la mano derecha de un conseller corrupto", le ha contestado Andújar embistiendo así contra el pasado de Valderrama como alto cargo de Serafín Castellano, condenado por el caso del cartel del fuego. Esa vinculación se la ha recordado también Jesús Pla, de Compromís, poco habitual en el rifirrafe político personal, quien antes se había llevado un revolcón del conseller tras ser referido a una actuación de diputado "novato".

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Con tanto elemento taurino, donde más ha incidido en su defensa Valderrama ha sido en el millón de euros destinados a estos festejos, desde los 300.000 euros para la Fundación Toro de Lidia, los 250.000 euros para la formación y difusión del nuevo reglamento de seguridad de los 'bous' o los 150.000 euros par ala Escuela de Recortadores. Ahí, frente a las críticas de la izquierda por duplicar estas ayudas, ha asegurado que defender los 'bous' es "defender las raíces y reivindicar lo que somos", ha indicado que estas subvenciones son el 0,04 % del presupuesto y ha contraatacado: "Sino, pregúntenle a los alcaldes de Foios o Vall d'Uixó qué opinan de estas ayudas".