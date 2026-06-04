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Un profesor del IES La Torreta se cuelga de un puente de Elx para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos

La Policía Nacional ha cortado el viaducto mientras el docente permanece colgado para denunciar el bloqueo del conflicto educativo

Un profesor de FP protesta colgado de un puente en Elx contra el bloqueo del conflicto educativo

Un profesor de FP protesta colgado de un puente en Elx contra el bloqueo del conflicto educativo / Áxel Álvarez

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A. Fajardo

El docente de Formación Profesional (FP) se ha descolgado pasadas las 9.30 horas desde la pasarela del Mercado de Elx con una pancarta en defensa de la Educación pública. El viaducto ha sido cortado por la Policía Nacional.

"Nos obliga la consellera a esta acción porque no entendemos por qué se está alargando el conflicto. Los centros están parados. Le pedimos al presidente del Consell Juanfran Pérez Llorca que se siente y negocie. Nos vemos obligados a acciones cada vez más agresivas y reivindicativas", ha afirmado Felipe Vicedo, portavoz de la asamblea de docentes del centro integrado de FP La Torreta, donde imparte clases el protagonista de la protesta. "Los catalanes han llegado a un acuerdo, si hay voluntad de verdad que se sientan y negocien", ha agregado.

El profesor, Xavi, tiene la intención de quedarse todo el día colgado del puente y asegura que en estos momentos no está peor que en el aula con más de 30 grados, mientras docentes lo animan con palmas y pitidos a que aguante desde el Puente de Canalejas en pleno centro ilicitano.

"Tampoco estoy peor que el profesorado de FP buscando empresas y sin ordenadores", ha afirmado colgado desde el puente a través de su walkie talkie, mientras asegura que la Policía le traslada que tendrá que pagar la factura de esta protesta.

La Policía Local se ha desplazado al cauce del río, mientras la expectación crece y agentes de la Policía Nacional piden a los docentes que cesen la protesta. Hasta el lugar también se ha desplazado el propio comisario Pedro Montore.

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Hasta el próximo curso

Y es que desde la última reunión del pasado domingo, que acabó agrandando la brecha entre el profesorado y la Conselleria de Educación, tras el no de los sindicatos mayoritarios a aceptar la oferta autonómica y el encierro hasta la madrugada de representantes de la mayoría sindical en la sede de la Administración, el diálogo está completamente roto. Todo ello en la recta final de la cuarta semana de una huelga indefinida, sin visos de llegar a ningún acuerdo y con la amenaza cada vez más presente de que el conflicto se extienda hasta el inicio del próximo curso. De esta posibilidad también ha hablado el profesor ilicitano.

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