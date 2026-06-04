Rovira se enzarza con la izquierda por la financiación en la defensa de sus primeros presupuestos

Hay un par de circunstancias que se repiten presentación tras presentación de los Presupuestos de la Generalitat en las Corts: el último que comparece en comisión es el conseller de Hacienda y lo hace quejándose de la infrafinanciación. "Es un lastre", ha protestado José Antonio Rovira quien se ha estrenado este jueves en esta función cumpliendo con la tradición de sus antecesores, aunque con la diferencia clara de que ni Ruth Merino, ni Arcadi España, ni Vicent Soler, por citar a los últimos, vieran como una posibilidad real una reforma del modelo.

El cambio del sistema de reparto que ha vuelto al foco político ante la ronda de reuniones bilaterales propuesta por el Ministerio de Hacienda a las autonomías ha copado el choque parlamentario entre el conseller y la oposición de PSPV y Compromís. Ante cada lamento o crítica sobre la falta de ingresos tras una primera parte de desglosar cifras y proyectos, Rovira se ha encontrado con un reproche de socialistas y valencianistas recordándole la propuesta del Gobierno central para ampliar en 3.600 millones de euros anuales los fondos para la Comunitat Valenciana o las rebajas fiscales que privilegian a las rentas altas, como la anunciada sobre el IRPF que ahorra unos 40 euros a los salarios de 32.000 euros y 430 a los de más de 80.000.

"Hay 3.600 millones en la financiación que ni siquiera quieren contemplar, la confrontación les sale más rentable, no son un gobierno autonómico, son la oposición autonómica al Gobierno de España", le ha espetado el diputado socialista José Díez. "Les ha llegado la mayor financiación, 17.135 millones de euros (en entregas a cuentas del Estado), y lo único que han conseguido es tener el Consell más caro de la historia y aumentar el dinero para la educación concertada y la sanidad privada", ha añadido el parlamentario de Compromís, Carles Esteve.

Con su estilo, que Esteve ha llegado a calificar de "actuación" y "parecido a una taberna", Rovira ha calificado la propuesta del Gobierno central de "bomba de humo", un "borrador", un "misterio" obra de la "desaparecida Montero" y que sigue dejando a la Comunitat Valenciana por debajo de la media. No obstante, su principal argumento ha sido poner en duda las cifras dadas en la presentación de enero, asegurando que esos 3.660 millones "no están pintados en ningún sitio, solo en un Power Point". "¿Dónde están? Dígame dónde están que voy a por ellos", ha indicado.

Las dudas las ha alargado no solo a las cifras sino a la viabilidad de la propuesta: "¿Usted que cree su gobierno que no ha sido capaz de sacar adelante un presupuesto en tres años va a aprobar un modelo de financiación en seis meses? Hasta un alumno de 1º de Políticas lo vería", le ha respondido al diputado del PSPV mientras que a Esteve, para defenderse de las críticas sobre la reforma fiscal y sus efectos regresivos, le ha indicado que en Cataluña "su comunidad de referencia", "sus jefes catalanes" cobran el 51 % de tipo marginal, mientras que en la Comunitat Valenciana es del 54 %, una muestra, ha dicho, del "infierno fiscal".

"Ayúdenos"

Donde sí que irá será a la reunión con el Ministerio de Hacienda pese al plante inicial anunciado por las autonomías del PP. "Vamos a ir a la reunión", ha indicado, aunque ha señalado que no es tanto a hablar de la reforma de la financiación, sobre la que ha pedido saber "qué le toca a los demás para decir sí o no", sino para exigirle a Arcadi España el fondo de nivelación, la condonación de la deuda y el extraFLA. "Necesitamos ayuda y la hemos pedido", ha indicado Rovira citando a Sánchez: "ayúdenos cuando tenga tiempo, entre juicios y viajes".

Noticias relacionadas

Frente a los choques con socialistas y valencianistas, Rovira ha mostrado mucha más sintonía con Vox. Estos le han apretado con la fiscalidad y la prioridad nacional, ante lo que Rovira ha asegurado que en la reducción fiscal "estamos juntos" mientras que con la prioridad nacional no se inventa "nada" centrando el asunto de nuevo en el "arraigo". "Quítense la correa que Vox les lleva con la lengua fuera", ha añadido el diputado de Compromís ante la alianza. "Me lo dice que se sienta con Bildu", ha replicado Rovira quien ha lucido su "tercer presupuesto con Vox", su primero como titular de Hacienda, que no ha fallado a la tradición de los lamentos de la infrafinanciación con la duda de si será o no el último que los haga.