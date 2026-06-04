Un tráiler choca contra un camión de bomberos en la AP-7 a la altura de Picassent

Un accidente entre un camión de gran tonelaje y un camión de bomberos ha obligado a cortar parte de los carriles de la AP-7 en sentido Alicante a su paso por Picassent. El accidente se ha producido sobre las 17:00 horas a la altura del punto kilométricos 539, entre Almussafez y Picassent.

Tal como apuntan las imágenes, un camión de gran tonelaje ha chocado laterlamente con un camión de bomberos. Tras el impacto, camión de bomberos ha sufrido daños considerables y ha quedado a la derecha de la vía mientras que le otro camión ha continuado a marcha unos metros hasta quedar varado a la altura de la media y el carril izquierdo.

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Como consecuencia del accidente, y tal como confirman desde el centro de coordinación e información de Tráfico, la circulación en la vía se ha visto afectada considerablemente. Hasta que se retiren los vehículos accidentados y el material que ha quedado sobre el asfalto procedente del impacto, el resto de coches ha tenido que circular en 'zigzag' entre los restos del accidente. No obstante, desde Tráfico recomiendan un itinerario alternativo a través de la salida 535 y por la autovía A-38. El accidente se ha producido a las 17:00 horas apenas 30 minutos después de otro alcance en ese mismo lugar.