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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
Un grupo de profesores ha acampado de forma indefinida en la plaza de la Virgen
Los profesores de la Comunitat Valenciana mantienen sus reivindicaciones contra la Conselleria de Educación en plena PAU 2026. Por tercera noche consecutiva, sigue la acampada en la plaza de la Virgen de València, aunque la asamblea ha decidido mover las tiendas de campaña para facilitar las celebraciones del Corpus. La idea sigue siendo mantenerse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".
Redacción Levante-EMV
Una bicicletada de docentes provoca retenciones en el centro de València a primera hora de la mañana
Una marcha ciclista de docentes ha tomado el centro de València a primera hora de esta mañana, provocando importantes retenciones y tráfico lento en las principales arterias de la ciudad en plena hora punta.
José Luis García Nieves
El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa
Una de las proclamas de la huelga educativa es la que denuncia la "progresiva privatización" de la enseñanza en la Comunitat Valenciana. Y la huelga ha marcado, o lo está haciendo, el diseño de los Presupuestos de la Generalitat, sobre todo en las partidas dependientes de la Conselleria de Educación, con un incremento de 179 millones en su capítulo 1, de gastos de personal para la enseñanza Primaria y Secundaria pública. El aumento contempla el acuerdo alcanzado por la Generalitat con dos sindicatos -CSIF y ANPE- para incrementar de forma progresiva en 200 euros los salarios de los docentes de la pública, como parte de la negociación para acabar con la huelga indefinida de la enseñanza pública.
Marta Rojo
La acampada mueve las tiendas hacia un extremo de la plaza para permitir el paso del Corpus
Poco antes de las 10:00 de la noche, concluía una asamblea en la parte central de la Plaza de la Virgen, en la que se ha decidido mover las tiendas de campaña que estaban en el centro de la plaza, alrededor de la zona de sombra, y colocarlas en un extremo. La nueva ubicación, de momento, está detrás de la fuente, en el espacio ubicado entre la calle Bailía, camino a la calle Navellos.
Amanece sobre la acampada con la visita -sin intervención- de la Policía
El segundo día de acampada educativa en València ha llegado con algo de lluvia a primera hora y con un despertar que ha empezado siendo tranquilo. Si este lunes las personas acampadas aseguraban que pretendían quedarse de forma indefinida pero tenían la esperanza de que su esancia no fuera demasiado larga, este martes por la mañana se ha dado un momento en que parecía que esta podía estar llegando a su fin.
Miguel Angel Montesinos
Segundo día de acampada educativa en València: llega la hora de montar el Corpus y acuden furgones de la policía a la plaza de la Virgen
Los manifestantes practican yoga tras la segunda noche de protesta en el corazón de València mientras arranca el montaje de los actos del Corpus
Marta Rojo
Dentro de la acampada educativa de València: “Buscamos ocupar un espacio, ser más incómodos desde lo pacífico”
Desde este lunes por la noche, decenas de tiendas se agrupan en el centro de la plaza de la Virgen y los docentes acampados esperan que un buen acuerdo permita levantar el campamento lo antes posible.
Marta Rojo
La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga
La negociación sigue en punto muerto, o casi. Es cierto que los sindicatos CSIF y ANPE están “trabajando” con la Conselleria en las “minimesas” sectoriales o temáticas que se iniciaron este lunes. También este martes siguieron en el mismo formato telemático que se escogió después de la protesta del domingo por la tarde ante Conselleria. Pero STEPV, CCOO y UGT, los tres sindicatos que conforman la mayoría, no están acudiendo al entender que Educación solo pretende, al fragmentar los temas, “dilatar” la negociación.
Laura Ballester
Los profesores llenan la Plaza de la Virgen en su segunda noche de acampada
La Plaza de la Virgen de València se ha llenado de profesores y profesoras “en lluita per la pública” y contra la precariedad de los docentes en la segunda noche de acampada en pleno corazón del barrio de la Seu del distrito de Ciutat Vella de València. Además de los y las docentes que piensan pasar la noche en una veintena de tiendas de campaña montadas en el centro de la plaza, decenas de profesores y profesoras han acudido a la Plaza de la Virgen para “sopar a la fresca” y acompañanar a los compañeros y compañeras que pasarán la segunda noche acampados en el centro de València.
La Policía corta los accesos a la calle Caballeros y al Palau para blindar el fallo de los Jaume I
Parte de los manifestantes que han recorrido y colapsado el centro de València desde esta mañana en su marcha hacia la conselleria de Educación se encaminan ahora a la Plaza de la Virgen para mostrar su apoyo a los docentes en huelga acampados junto al Palau de la Generalitat. Ambas protestas se producen a escasos metros de donde el jurado de los Premis Jaume I acaban de fallar los galardonados de esta edición.
Marc Candela: “todo el Estado nos mira”
“Ya se dice que en Madrid quieren hablar con nosotros para ver cómo hemos hecho esto”, dice Marc Candela, del STEPV, que acaba de coger el micrófono. Asegura que “todo el Estado está mirando”, que las reivindicaciones de los docentes están abriendo los telediarios. Dice que fue la insistencia de los sindicatos la que consiguió que se negociara este fin de semana. “Se nos amenazó con un requerimiento, ha destacado. En todo caso, sobre el momento actual, asegura que las negociaciones siguen fragmentadas. “Hemos dicho que no, que no queremos dilatar en el tiempo y alargar la agonía”, ha asegurado. Cuando esté el documento definitivo, lo someterán a consulta. “La movilización es el único lenguaje que entienden”, ha criticado.
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