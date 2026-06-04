Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa

Una de las proclamas de la huelga educativa es la que denuncia la "progresiva privatización" de la enseñanza en la Comunitat Valenciana. Y la huelga ha marcado, o lo está haciendo, el diseño de los Presupuestos de la Generalitat, sobre todo en las partidas dependientes de la Conselleria de Educación, con un incremento de 179 millones en su capítulo 1, de gastos de personal para la enseñanza Primaria y Secundaria pública. El aumento contempla el acuerdo alcanzado por la Generalitat con dos sindicatos -CSIF y ANPE- para incrementar de forma progresiva en 200 euros los salarios de los docentes de la pública, como parte de la negociación para acabar con la huelga indefinida de la enseñanza pública.

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