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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

Un grupo de profesores ha acampado de forma indefinida en la plaza de la Virgen

Docentes continúan acampados el miércoles día 3 en la Plaza de la Virgen

Docentes continúan acampados el miércoles día 3 en la Plaza de la Virgen

Miguel Angel Montesinos

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

Los profesores de la Comunitat Valenciana mantienen sus reivindicaciones contra la Conselleria de Educación en plena PAU 2026. Por tercera noche consecutiva, sigue la acampada en la plaza de la Virgen de València, aunque la asamblea ha decidido mover las tiendas de campaña para facilitar las celebraciones del Corpus. La idea sigue siendo mantenerse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".

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