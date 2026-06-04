La Urgencias del Arnau de Vilanova de València "al límite": más de 200 pacientes al día y la plantilla "bajo mínimos"

El servicio de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova de València atiende de media a entre 200 y 240 pacientes cada día. Desde el año 2019, la afluencia de valencianos y valencianas ha crecido y, en la actualidad, se atienden 10.000 servicios más de hace siete años. La situación es de "extrema saturación", según una denuncia difundida por el sindicato UGT este miércoles, en la que explican que, desde hace tiempo, los profesionales del centro vienen alertando sobre esta situación porque la plantilla, lejos de aumentar, continúa siendo "insuficiente". Está compuesta por 14 facultativos, 8 enfermeras y enfermeros y 8 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para atender toda la actividad de Urgencias.

El sindicato advierte de que esta distribución no respeta los ratios enfermera-paciente recomendados a nivel europeo y obliga al personal a asumir varias funciones de forma simultánea. Esta situación, añade el sindicato, sitúa a la plantilla en una sobrecarga crónica que afecta tanto a su salud laboral como a la seguridad de los pacientes. En concreto el personal médico, lleva meses realizando de forma habitual cuatro e incluso cinco guardias mensuales, por encima del máximo de tres que establece el Estatuto Marco. Además, señalan que las guardias se han convertido en jornadas de atención ininterrumpida de 24 horas.

La situación podría agravarse a partir de este mes de junio por el inicio del periodo vacacional, ya que un tercio de la plantilla se irá de vacaciones. Sanidad tiene previsto un plan de verano con 9.000 contratos de verano y un presupuesto de 85 millones, pero que reforzará principalmente las zonas turísticas. El sindicato considera que el plan de previsión actual no responde a las necesidades reales del servicio y critica que la propuesta de la Dirección suprima dos TCAE de la plantilla habitual, una medida que califica de “inviable”.

Hasta tres días esperando cama

Una de las consecuencias más graves de este colapso, según UGT, es que los pacientes que requieren ingreso hospitalario desde Urgencias pueden llegar a esperar hasta tres días para disponer de una cama. Para el sindicato, esta cifra evidencia que no se trata de un problema puntual, sino de un colapso estructural. No es, sin embargo, una situación tan extrema como la vivida por una paciente en el Clínico de València hace unas semanas, que permanecía más de 110 horas en una sala totalmente desorientada como publicó Levante-EMV.

La organización también alerta del impacto del cambio en el Plan Formativo de los residentes, que reduce su presencia en Urgencias de dos o tres guardias a una sola guardia obligatoria. Esta modificación, afirma UGT, supondrá contar con entre dos y tres médicos menos por turno para atender la misma demanda asistencial.

El sindicato advierte de que, durante la noche, cuando se retiren los refuerzos de tarde, quedarán únicamente dos médicos en consultas y dos en Observación. UGT asegura que esta circunstancia fue comunicada a la Conselleria hace ya ocho meses sin que se haya adoptado ninguna medida efectiva.

“Años de inacción y falta de planificación”

Según el comunicado, el colapso del Hospital Arnau de Vilanova no responde a una situación coyuntural, sino que es la consecuencia directa de “años de inacción, falta de planificación y ausencia de recursos” por parte de la Administración. El sindicato recuerda que los propios profesionales vienen realizando advertencias desde 2020. La organización pone en valor el esfuerzo de la plantilla, a la que atribuye haber evitado el colapso total del servicio gracias a su compromiso y sacrificio personal. Sin embargo, insiste en que la respuesta de la Conselleria de Sanidad sigue siendo insuficiente.

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Según UGT, la semana pasada se trasladó al servicio, a través de la Secretaría Autonómica de Sanidad y de forma no oficial, la dotación de cuatro puestos estructurales, aunque sin concretar plazos. El sindicato considera que esta medida no cubre las necesidades reales, que cifra en al menos dos puestos adicionales por guardia, lo que equivaldría a un mínimo de 14 vacantes. Por eso, exigen a la dirección del departamento Arnau de Vilanova-Llíria y a la Conselleria de Sanidad que adopten medidas “inmediatas, reales y suficientes” para reforzar la plantilla, garantizar unas condiciones laborales dignas y asegurar una atención sanitaria segura para la población. “El personal ha cumplido con creces y ahora es la Administración quien debe asumir su responsabilidad”, concluye el sindicato.