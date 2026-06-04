El examen de valenciano en la PAU: Las 'sordes, sonores, obertes i tancades' de Estellés

Nació en Burjassot y murió en València. La credencial que presenta Vicent Andrés Estellés, desde el útero materno al cementerio, es muy de casa. Impecable. No presenta ninguna incompatibilidad con las preferencias ni vetos de la Conselleria de Educación, poco amiga de escritores en catalán nacidos en Baleares o Cataluña. El "poeta del poble" ha sido el escritor elegido en el examen de valenciano de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En concreto, un fragmento adaptado de "Manuel Sanchis Guarner, home de bé, home de pau", del libro "El forn del Sol", un poemario publicado en 1986 por Gregal Llibres. La obra toma el nombre del horno de la familia, en Burjassot, construido por el abuelo materno de Estellés: Manuel Estellés Sancho.

En el texto, de apenas 25 líneas, el escritor explica sus recuerdos de la lectura de 'La llengua dels valencians', de Sanchis Guarner, y la huella que le dejó. Relata tamibén vivencias de su abuelo, "un home bo, gran, alt...". Y cuenta el momento en que conoció a Sanchis Guarner, que fue su amigo. "Ja acabada la guerra civil, en el temps sinistre de les execucions, de la llarguíssima postguerra". Menciona también el 'Diccionari Català-Valencià-Balear', el Alcover-Moll.

Las preguntas que se plantean en el examen incluyen una parte sobre fonética. Se trata de responder si hay una pronunciación sorda o sonora, abierta o cerrada (en el caso de las vocales) en cinco palabras: 'caragols', 'vella', 'llets', 'blocs' y 'senzilla'. Cada acierto suma 0,1 puntos y el error penaliza en similar proporción. En otro apartado se pide una descripción del tema y las partes básicas del texto, un resumen del contenido con una extensión máxima de 50 a 70 palabras. Lo que serían como máximo unos 80 segundos de vídeo en TikTok. Pero el examen se complica al requerir al alumno que identifique "la tipología textual del texto y especifique, al menos, dos características presentes". Sigue creciendo la dificultad al tener que elegir entre dos opciones de respuesta, complicadas ambas: "busca en el texto dos rasgos característicos del registro lingüístico formal o informal. Y coméntalos". La opción b: "identifica los recursos expresivos del texto y destaca, al menos, dos figuras y/o recursos fraseológicos presentes"".

"Fricatives labiodentals sonores"

La cuestión de las sordas, sonoras, abiertas y cerradas es farragosa, pero se convierte en una pregunta de Infantil de primer año, en comparación con la pregunta a2. "En aquest fragment, destria dues consonants fricatives labiodentals sonores". Y acto seguido se advierte. "no podrás destriar-ne més de dues o la pregunta quedarà invalidada". Consonantes, fricativas, labiodentales y sonoras. Un mundo.

En la prueba de lengua, varias estudiantes tiktokers expresaron su crítica a la pregunta sobre el infinitivo y el gerundio. En este examen de valenciano la dificultad se multiplica hasta el punto de que se inquiere sobre el tiempo, el modo, la persona, el número y la forma de infinitivo de las formas verbales "havia llegit", "seria" y "convinguda". Más asequible resulta la pregunta en la que se piden sinónimos de "remota, voravia, autògraf, pregona i itinerant".

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La tercera parte del examen consiste en analizar un fragmento de Bruixa de dol, de María Mercè Marçal. Pero antes, los examinadores han asumido cierto peligro al incluir, en ese mismo apartado de "Expressió i reflexió crítica" una pregunta con planteamiento desdoblado. Se trata de responder utilizando entre 70 y 90 palabras a uno de estos asuntos. A modo de comentario. La opción A: "El teatre català" desde el final de la Guerra Civil hasta la aparición de las compañías independientes. Comenta al menos una compañía relevante de teatro independiente". Si en la A, los examinadores arriesgan, en la opción B ejecutan el triple salto mortal con tirabuzón invertido: "Comenta cuáles son las características generales de la obra Diccionari per a ociosos' de Joan Fuster. Y determina el contexto literario (modelo, género, autores contemporáneos)". Joan Fuster, como Sanchis Guarner, también era amigo de Estellés. Y nació y murió en Sueca (Ribera Baixa). En el Carrer Sant Josep. Para que no cunda el pánico en la zona de Campanar.