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Una boda en plena huelga educativa

Carlos Fernández Bielsa oficia una ceremonia en Mislata donde la novia no se olvida de la movilización de sus compañeros del sector docente

Los novios con Carlos Fernández Bielsa.

Los novios con Carlos Fernández Bielsa. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La huelga educativa que lleva un mes mediatizando la actualidad valenciana y a parte de su sociedad civil se ha colado hasta en el calendario festivo: de la 'festa grossa' de Valencia (el Corpus) a una boda.

Ha sido en Mislata, donde el alcalde Carlos Fernández Bielsa ha oficiado la unión de Cristina Salvà, orientadora en un instituto y comprometida huelguista, y Jaime Laguna, hermano de la exredactora de Levante-EMV Yolanda Laguna.

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Bielsa se sorprendió al ver aparecer a la novia con una camiseta en defensa de la escola pública, con la que celebró este día una vez había terminado la ceremonia.

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