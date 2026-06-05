Vaivén
Una boda en plena huelga educativa
Carlos Fernández Bielsa oficia una ceremonia en Mislata donde la novia no se olvida de la movilización de sus compañeros del sector docente
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València
La huelga educativa que lleva un mes mediatizando la actualidad valenciana y a parte de su sociedad civil se ha colado hasta en el calendario festivo: de la 'festa grossa' de Valencia (el Corpus) a una boda.
Ha sido en Mislata, donde el alcalde Carlos Fernández Bielsa ha oficiado la unión de Cristina Salvà, orientadora en un instituto y comprometida huelguista, y Jaime Laguna, hermano de la exredactora de Levante-EMV Yolanda Laguna.
Bielsa se sorprendió al ver aparecer a la novia con una camiseta en defensa de la escola pública, con la que celebró este día una vez había terminado la ceremonia.
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