Una boda en plena huelga educativa

La huelga educativa que lleva un mes mediatizando la actualidad valenciana y a parte de su sociedad civil se ha colado hasta en el calendario festivo: de la 'festa grossa' de Valencia (el Corpus) a una boda.

Ha sido en Mislata, donde el alcalde Carlos Fernández Bielsa ha oficiado la unión de Cristina Salvà, orientadora en un instituto y comprometida huelguista, y Jaime Laguna, hermano de la exredactora de Levante-EMV Yolanda Laguna.

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Bielsa se sorprendió al ver aparecer a la novia con una camiseta en defensa de la escola pública, con la que celebró este día una vez había terminado la ceremonia.