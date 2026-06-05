Camarero presidirá el pleno del Consell por una avería en el vuelo de Pérez Llorca
Redacción
Cambio de última hora en el Pleno del Consell. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, será la encargada de presidir el pleno de este viernes en sustitución de Juanfran Pérez Llorca. El President de la Generalitat no podrá estar al frente del Consell esta mañana debido a una avería en el vuelo de regreso de Bruselas en el que viajaba.
Asimismo, está previsto que sea Susana Camarero quien presida a continuación la presentación de las actuaciones conjuntas de la Generalitat y el Grupo Iberdrola en el entorno del parque natural de L’Albufera y El Saler.
En Bruselas por la agricultura
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acudió este jueves a Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, así como con el el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, para coordinar acciones en defensa del campo y del sector cerámico, dos ámbitos importantes para la economía valenciana.
Pérez Llorca viajó junto al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, para abordar las demandas de estos sectores, como la necesidad de una Política Agraria Común "con menos burocracia, que incluya medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados y que los productos valencianos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos". Asimismo, ha defendido la importancia de que los fondos de la PAC sigan llegando a la Comunitat Valenciana “ante los rumores de que se puedan reducir un 23%”, lo que, según ha dicho, “podría hacer un daño irreparable a nuestra agricultura”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
- Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
- Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
- El tiempo en la Comunitat Valenciana este fin de semana: aviso amarillo por fuertes tormentas tras un viernes de calor récord
- Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando