Educación publica las listas de admisión en Infantil y Primaria con la duda del inicio de curso

La Conselleria de Educación continúa adelante con los preparativos para la organización del curso 2026-2027 en plena incertidumbre por la huelga educativa, que sigue sin resolverse e impide saber con ciencia cierta cómo dará comienzo el curso el próximo mes de septiembre. Este viernes, el departamento que dirige Carmen Ortí hizo públicos los listados provisionales de admisión de plazas de Infantil y Primaria para el próximo curso.

Así, Educación destacó que el 95,54 por ciento del alumnado de 3 años de Infantil ha obtenido plaza en uno de los cuatro primeros centros solicitados en el proceso de admisión. Se trata del primer paso en el proceso, a partir del cual las familias podrán presentar alegaciones del 4 al 8 de junio tanto para Infantil como para Primaria.

En total, y según las solicitudes registradas, 27.744 niños y niñas iniciarán la etapa escolar en primero de Infantil el próximo curso, de los cuales 14.506 pertenecen a la provincia de Valencia. A esta cifra se suman los 6.104 alumnos que este año han comenzado su escolarización en aulas de 2 años en toda la Comunitat Valenciana y que pasarán automáticamente a las clases de 3 años.

Los centros que han registrado un mayor número de solicitudes en relación con la oferta disponible en la Comunitat Valenciana han sido el Centro Privado Comenius Centre Educatiu (València), el Centro Privado La Purísima (Torrent), el Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco (València), el CEIP Costa Blanca (Alicante), el CEIP Les Terretes (Torrent), el Centro Privado Santa Ana (València), el CEIP Mestalla (València), el CEIP Mediterráneo (Alicante), el CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) y el Centro Privado Fasta Madre Sacramento (Torrent).

En este proceso de admisión, las familias han podido seleccionar la lengua base en la que sus hijos recibirán la enseñanza marcando esta opción como preferente en la solicitud. Además, como principal novedad de este curso, el alumnado ya escolarizado ha tenido la posibilidad de solicitar un cambio de lengua base dentro de su mismo centro educativo. Según Educación, "los resultados de adjudicación muestran asimismo una elevada correspondencia entre las preferencias de las familias y las plazas asignadas".

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Las listas definitivas se publicarán el próximo 18 de junio y a partir de entonces, se abrirá también el periodo de matrícula, que podrá hacerse de forma telemática entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.