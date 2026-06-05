Curso 2026-2027
Educación publica las listas de admisión en Infantil y Primaria con la duda del inicio de curso
Más de 27.744 alumnos iniciarán la etapa escolar en primero de Infantil el próximo curso. El 95% del alumnado ha obtenido plaza en uno de los cuatro primeros centros solicitados en el proceso de admisión.
La Conselleria de Educación continúa adelante con los preparativos para la organización del curso 2026-2027 en plena incertidumbre por la huelga educativa, que sigue sin resolverse e impide saber con ciencia cierta cómo dará comienzo el curso el próximo mes de septiembre. Este viernes, el departamento que dirige Carmen Ortí hizo públicos los listados provisionales de admisión de plazas de Infantil y Primaria para el próximo curso.
Así, Educación destacó que el 95,54 por ciento del alumnado de 3 años de Infantil ha obtenido plaza en uno de los cuatro primeros centros solicitados en el proceso de admisión. Se trata del primer paso en el proceso, a partir del cual las familias podrán presentar alegaciones del 4 al 8 de junio tanto para Infantil como para Primaria.
En total, y según las solicitudes registradas, 27.744 niños y niñas iniciarán la etapa escolar en primero de Infantil el próximo curso, de los cuales 14.506 pertenecen a la provincia de Valencia. A esta cifra se suman los 6.104 alumnos que este año han comenzado su escolarización en aulas de 2 años en toda la Comunitat Valenciana y que pasarán automáticamente a las clases de 3 años.
Los centros que han registrado un mayor número de solicitudes en relación con la oferta disponible en la Comunitat Valenciana han sido el Centro Privado Comenius Centre Educatiu (València), el Centro Privado La Purísima (Torrent), el Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco (València), el CEIP Costa Blanca (Alicante), el CEIP Les Terretes (Torrent), el Centro Privado Santa Ana (València), el CEIP Mestalla (València), el CEIP Mediterráneo (Alicante), el CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) y el Centro Privado Fasta Madre Sacramento (Torrent).
En este proceso de admisión, las familias han podido seleccionar la lengua base en la que sus hijos recibirán la enseñanza marcando esta opción como preferente en la solicitud. Además, como principal novedad de este curso, el alumnado ya escolarizado ha tenido la posibilidad de solicitar un cambio de lengua base dentro de su mismo centro educativo. Según Educación, "los resultados de adjudicación muestran asimismo una elevada correspondencia entre las preferencias de las familias y las plazas asignadas".
Las listas definitivas se publicarán el próximo 18 de junio y a partir de entonces, se abrirá también el periodo de matrícula, que podrá hacerse de forma telemática entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.
Huelga en la enseñanza concertada
La educación concertada también ha emprendido su propia huelga. Las organizaciones CCOO-PV, UGTPV I STEPV han convocado una huelga de jornada entera el próximo miércoles 17 de junio con el fin de "incrementar la presión sindical", además de mantener la parada parcial el miércoles 10 de junio. Y lo hacen, insisten, ante "la falta de voluntad negociadora y los continuos incumplimientos de la Conselleria de Educación".
"Después de meses de reuniones sin avances reales ni compromisos concretos, las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza concertada no podemos continuar soportando la precarización de nuestras condiciones laborales ni el abandono institucional del sector", lamentan en un comunicado las tres organizaciones, que convocan las protestas de centros concertados junto a FSIE, la mayoritaria, y USOCV.
Por este motivo, los sindicatos habían convocado paros en todos los centros concertados de la Comunitat Valenciana los días 3, 10 y 17 de junio de manera parcial, pero han decidido endurecer la protesta a causa de "la incomparecencia el pasado jueves 28 de mayo de la administración en la reunión del Tribunal de Arbitraje Laboral donde estaban convocadas todas las organizaciones sindicales" y la "falta de avances en las negociaciones de la enseñanza concertada".
Entre las reivindicaciones, citan la implantación inmediata de la jubilación parcial del profesorado en pago delegado, la revisión y mejora de la dotación horaria de las plantillas en pago delegado y personal complementario o la negociación de una nueva orden de pago delegado que garantice derechos laborales dignos y actualizados.
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