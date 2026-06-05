Encalla el claustro que debía votar un posicionamiento "más contundente" de la UV con la huelga

Se sabía que podía ocurrir y ha ocurrido, porque era complicado conseguir una mayoría tan grande en tan corto espacio de tiempo. El Claustro de la Universitat de València se ha reunido este viernes en sesión extraordinaria tras la solicitud presentada por 33 miembros claustrales para votar en su seno un posicionamiento de este órgano de gobierno a favor de las reivindicaciones de la huelga educativa.

Se ha reunido pero ese manifiesto, que los firmantes buscaban que fuera "más contundente" que los manifiestos que hasta ahora ha hecho públicos la Universitat, no ha llegado a someterse a votación. La normativa indica que, para que llegara a someterse a refrendo, hay un paso previo: se tiene que votar, antes de eso, si es procedente o no celebrar el Claustro. Para seguir adelante con la reunión, debía votar afirmativamente la mitad más uno de los claustrales. No de los presentes en ese momento, sino sobre el total de los miembros. Con lo cual, no era seguro que hubiera una mayoría suficiente.

En concreto, indican desde las filas de los firmantes de la convocatoria, celebrar el Claustro obtuvo 97 votos a favor, ningún voto en contra y 11 abstenciones, lo que supone un respaldo cercano al 90%. No obstante, la normativa establece que la declaración de urgencia debe ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Claustro, 142 personas. Al no haber una mayoría suficiente, la calificación de urgencia no pudo ser aprobada formalmente.

Un "amplío apoyo"

Como consecuencia, el Claustro no pudo continuar con el debate y la votación del manifiesto incluido en la convocatoria. Aun así, fuentes de entre las personas movilizadas para convocar la reunión consideran que el resultado de la votación previa "pone de manifiesto un amplio apoyo entre los miembros presentes a la tramitación urgente de la sesión", si bien el número de asistentes no permitió alcanzar la mayoría absoluta requerida por la normativa para seguir adelante con el resto del orden del día.

Explican asimismo que entre los votos favorables se encontraban los del rector, Juan Luis Gandía, y los integrantes de su equipo de gobierno que son claustrales.

Desde la Universitat de València, han explicado lo ocurrido con los votos en un comunicado y han añadido "su reconocimiento a la labor que desarrolla el profesorado en todas las etapas educativas por ser una función esencial para la formación de las nuevas generaciones, para la cohesión social y para la igualdad de oportunidades, y que merece el máximo respeto de las instituciones y del conjunto de la sociedad".

"La UV vuelve a hacer un llamamiento para que las negociaciones avancen con la máxima celeridad y con una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos que den respuesta a las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa y contribuyan a reforzar la educación pública valenciana", destacan.

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Con tono reivindicativo

El manifiesto tenía un tono reivindicativo. “Emplazamos a la Administración educativa a aceptar estas demandas y a abrir, sin más dilaciones, un proceso real de negociación con los representantes del profesorado, con voluntad efectiva de llegar a acuerdos, tal como ya ha sucedido en otras comunidades autónomas”, destacaba el manifiesto que se ha llevado a la reunión. “La Universitat de València, como institución pública comprometida con la educación, la formación del profesorado y la defensa de los servicios públicos, manifiesta su solidaridad con las reivindicaciones expresadas por el conjunto de la comunidad educativa y reclama una respuesta responsable y constructiva por parte de la Administración”, zanjaba.