El Festival de les Arts, pendiente de la lluvia: previsión para este fin de semana en València

Amanece con lluvias este viernes en València y son muchos los que miran al cielo, entrada en mano, con la incógnita de qué va a pasar con el Festival de Les Arts, que se celebra este viernes y sábado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Tras un jueves marcado por el viento de poniente y termómetros que rozaron los 38 °C en el interior de la Comunitat Valenciana, el viernes ha llegado con un cambio drástico en el tiempo. La entrada de un viento de gregal ha traído consigo un descenso extraordinario de las temperaturas máximas, mucha nubosidad y precipitaciones, que han descargado esta mañana en la capital valenciana.

¿Peligra el Festival de Les Arts?

Este año el Festival de Les Arts ha estado envuelto de incógnitas hasta el último momento. Si hasta hace apenas unos días la duda era si se celebraría finalmente y dónde, la duda hoy es si el tiempo dará una tregua o si, por contra, descargará la lluvia y obligará a cancelar algunas actuaciones como ya ha pasado en el Primavera Sound de Barcelona.

La tarde del viernes se prevé con cielos muy cubiertos, aunque la probabilidad de precipitaciones decae hasta el 10% hasta las 18:00 horas y desaparece a partir de esta hora. El recinto de festivales abre sus puertas a las 16:00 horas y los conciertos arrancan a partir de las 18:00 horas, por lo que previsiblemente se librarán de la lluvia. Las temperaturas por su parte se mantendrán en torno a los 20 grados durante toda la tarde.

Miguel Angel Montesinos

Jornada más estable el sábado

El sábado el escenario meteorológico comenzará a estabilizarse rápidamente. Predominará el cielo poco nuboso con presencia de nubes altas. Según los datos de Aemet, la ciudad de València se librará de las lluvias. Sin embargo, la nubosidad de evolución diurna crecerá por la tarde en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco débil y aislado.

Lo más destacado del sábado será la recuperación térmica: se espera un ascenso notable de las temperaturas máximas en el interior de la mitad sur de la Comunitat Valenciana. En la costa, las mínimas podrían registrar un ligero descenso. El viento soplará flojo con el régimen habitual de brisas en las horas centrales.

Temperaturas en capital de provincia: València: Mínima de 19 °C | Máxima de 26 °C

Mínima de 19 °C | Máxima de 26 °C Castellón: Mínima de 19 °C | Máxima de 27 °C

Mínima de 19 °C | Máxima de 27 °C Alicante: Mínima de 19 °C | Máxima de 27 °C

Sol y ambiente veraniego

Para cerrar el fin de semana, el domingo 7 de junio consolidará el tiempo estable. La Aemet prevé un cielo poco nuboso en toda la Comunitat Valenciana. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con una excepción: las máximas en la provincia de Valencia volverán a sufrir un descenso. En las capitales de Castellón y Alicante, en cambio, los termómetros rozarán los 30 °C. El viento se mantendrá flojo, dominado nuevamente por las brisas marinas en las horas centrales del día.