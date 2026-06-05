La Generalitat e Iberdrola eliminarán 5,5 km de líneas aéreas y construirán 7 km de carril bici en el entorno de l'Albufera

La Generalitat e Iberdrola han anunciado hoy la eliminación de 5,5 km de líneas aéreas y la construcción de 7 km de carril bici en el entorno de l'Albufera. Un anuncio que han realizado para conmemorar el Día mundial del Medio Ambiente, en una rueda de prensa celebrada en el Centro de recuperación de fauna de El Saler. La colaboración público-privada entre la Generalitat y la compañía eléctrica permitirá "soterrar más de 5 kilómetros de líneas aéreas en un puntos concretos de la CV-500, el Saler y el Perellonet. Una parte del espacio que libera la desaparición de esta línea eléctrica se va a aprovechar para ejecutar 7 kilómetros de carril-bici desde el retén de bomberos del Saler hasta el puente de El Perellonet".

La iniciativa la han presentado, tras celebrar el pleno del Consell en el centro, los vicepresidentes primera y tercero, Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, ya que el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca no ha podido viajar desde Bruselas por un problema mecánico en el avión. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, han hecho balance de las actuaciones postdana ejecutadas por la Generalitat en los últimos meses para retirar millones de toneladas de residuos del parque y de su entorno en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, desobstruir compuertas, limpiar acequias y campos de arroz y reparar depuradores y colectores “para evitar vertidos y garantizar la calidad del agua que llega al lago”.