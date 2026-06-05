Medidas por 3.300 millones: esta es la nueva oferta de la Conselleria a los sindicatos

La reunión ha comenzado de forma algo accidentada pero no se puede decir que la situación esté, de momento, bloqueada como otras veces. Aunque ha tardado 45 minutos sobre la hora prevista en comenzar, y aunque ha habido un tira y afloja sobre la posibilidad de emitir la mesa negociadora en streaming, lo cierto es que hay avances en la negociación entre Conselleria y los sindicatos de Educación después de que, durante esta semana, la mayoría sindical no acudiera a las "minimesas" sectoriales o temáticas.

Ya comenzada la reunión, la Conselleria ha hecho llegar a las organizaciones sindicales un nuevo documento para negociar y, finalmente, someter -los que así lo deseen- a votación de los docentes. Por primera vez, este documento cuantifica el coste de las medidas que se ofrecen para atender sus demandas. En concreto, el cálculo de la Conselleria es que, todo junto, costaría 3.300 millones de euros.

Vuelve a ser, como demandaban las organizaciones, un documento global, con todos los bloques en el mismo texto y no en documentos separados. Queda aparentemente enterrada, pues, la época de los "microacuerdos". El documento deja sin cambios algunos de los apartados, como el de las retribuciones, que la mayoría sindical pedía reabrir, o el del valenciano.

Pero la cantidad total de 3.300 millones es considerable, sobre todo teniendo en cuenta que, a principios de mayo, antes del primer día de la huelga indefinda, Educación hacía una primera estimación económica de lo que costarían las demandas de los docentes y la cifraba en 2.400 millones de euros, una cantidad que indicaban que "superaba la capacidad" financiera de la administración autonómica.

En cifras globales, Conselleria lista las siguientes cantidades destinadas a los diferentes conceptos y plantes:

Plan Edu Clima: 140 millones de euros.

140 millones de euros. Impulso Plan Edificant: 829,7 millones de euros.

829,7 millones de euros. Plan de Inversión Educativa Directa de la GVA: 400 millones de euros.

400 millones de euros. Plan Recole Ayuntamientos: 40 millones de euros.

40 millones de euros. 5.000 contrataciones de profesorado: 325 millones de euros.

325 millones de euros. Apertura de nuevas aulas UECO: 32,72 millones de euros.

32,72 millones de euros. Aumento de docentes por la bajada de ratios: 111,4 millones de euros.

111,4 millones de euros. Gratuidad 0-3 años y mejora de ratios: 658 millones de euros.

658 millones de euros. Aumento de sueldo en 200 euros (vinculados al IPC): 802,3 millones de euros.

Eso sí, en total, es una cantidad de inversión plurianual: 661 millones de euros en 2026, 833 en 2027, 910 en 2028 y 932 en 2029.

Novedades en ratios

Las ratios eran uno de los puntos que habían sufrido cambios relativos y no siempre a mejor. Ahora, las novedades incluyen que, para Primaria, se da una reducción a 22 alumnos para todos los niveles (de 1º a 6º) para el curso 29/30. En el documento anterior, los niveles de 3º a 6º de Primaria se mantenían en 25 alumnos. También hay mejoras en el planteamiento para Bachillerato: el nuevo acuerdo fija el objetivo final en 28 alumnos por aula. La versión anterior establecía un límite de 30 alumnos.

Además, se acelera el calendario. Para Bachillerato, el nuevo Acuerdo Global alcanza su ratio mínima de 28 alumnos en el curso 30/31, mientras que el documento original preveía llegar a los 30 alumnos un año más tarde, en el curso 31/32. También en la ESO se mejora algo: en el nuevo documento, todos los cursos de ESO (incluido 4º) llegan a la ratio de 25 alumnos en el curso 30/31, mientras que antes 4º de ESO no alcanzaba esa cifra hasta el curso 31/32.

Pero no son todas las novedades en ratios. También se incluyen, por primera vez, ratios para la Formación Profesional, un aspecto que en la versión anterior del documento se decía que se trataría en posteriores "mesas técnicas". La medida afectará a los distintos niveles de FP de forma escalonada durante los cursos siguientes, de forma diferente para los distintos niveles. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB), la ratio máxima pasará de 18 alumnos por grupo en el curso 2026-2027 a 15 estudiantes en 2027-2028, cifra que se mantendrá también en 2028-2029.

Por su parte, los Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) y los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) pasarán de una ratio máxima de 30 alumnos por grupo en 2026-2027 a 28 estudiantes en 2027-2028. Posteriormente, en el curso 2028-2029, el límite se situará en 25 alumnos por aula. Las enseñanzas de cursos de especialización (C. Esp.) mantendrán una ratio máxima de 20 estudiantes por grupo durante todo el periodo contemplado, sin modificaciones respecto a los cursos anteriores.

También novedades para las ratios en otras enseñanzas, entre las que destaca sobre todo una reducción general del 10% en las ratios de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para todos sus grupos e idiomas a partir del curso 2027-2028. Además, el acuerdo se compromete a constituir mesas de trabajo en un plazo de 30 días tras su firma para seguir avanzando en la bajada de ratios en otras enseñanzas como la Formación de Personas Adultas (EPA), Centros de Educación Especial (CEE) y el ISEACV, "siempre supeditado a la disponibilidad presupuestaria".

Incremento de 7.700 docentes

El punto relativo a las plantillas también incorpora novedades. En total, Conselleria propone un aumento total de 7.742 docentes desglosados en 5.000 nuevas contrataciones para plantillas y refuerzo de inclusión, además de otros 2.742 docentes específicos para poder acometer la bajada de ratios.

Asimismo, Conselleria se ha comprometido en la oferta a la estabilización de 10.000 plazas estructurales, y el documento especifica que un mínimo del 50% se destinará a inclusión. A todo eso, que en la nueva oferta se llama "Plan +Maestro", se asigna, según los cálculos de la Administración, un coste total de 469,12 millones de euros.

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No se contempla, eso sí, recuperar la orden de plantillas derogadas del Botànic, como piden los sindicatos.