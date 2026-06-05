Nicolás Caramagna, profesor de Religión en la escuela pública: "Será la tercera vez que veré al Papa y no me lo puedo perder"

Nicolás Caramagna era un adolescente cuando vio al Papa por primera vez. Fue en 1987 cuando el Papa era Juan Pablo II. En 2006 ya vivía en València así que disfrutó junto a su mujer y su hijo, que entonces era un bebé, de la visita del Papa Benedicto XVI al Encuentro Mundial de las Familias. Ahora, prepara su viaje a Madrid para disfrutar del que será su tercer encuentro con un Papa, en esta ocasión, León XIV. "Es un acontecimiento espiritual y es una vivencia que marca a las personas. Cuando me enteré de este viaje la memoria me devolvió a mi yo adolescente", explica este hombre de 52 años, natural de Argentina y en València desde hace ya dos décadas. Por ello, no dudó en formar parte de la comitiva que ha organizado el Arzobispado de València y que ya cuenta con 900 inscripciones.

Vinculado a la Iglesia como catequista de Comunión y Confirmación allá donde vive (desde hace dos años, en la pedanía de Benimàmet), Nicolás es, además, profesor de Religión en la escuela pública, concretamente en dos institutos de secundaria de València. "La asignatura de Religión en la escuela pública es de libre opción para el alumnado y de obligada oferta por parte de los institutos así que se vive en un contexto de libertada. Los niños necesitan espacios para poder comprender la fe y momentos para experimentarla. Experiencias como visitar una residencia, unas jornadas solidarias, campañas de donación de sangre... los jóvenes agradecen estas vivencias de forma muy concreta y se dan cuenta de la conexión que hay entre la fe y una vida en la que tienen que abrirse paso desde la integración y la solidaridad", explica el docente tras recalcar el "papel fundamental" que juega la Religión en la escuela pública.

Nicolás explica que una visita del Papa a España es una ocasión única. "Que el representante de Cristo en la tierra visite nuestro país es algo que recordaremos siempre. Es fe pero es historia. Y se vive en comunidad lo que asegura momentos muy especiales. Es una experiencia muy fuerte, primero, espiritual y luego en un sentido histórico que siempre quedará en la memoria", añade.

Viajes organizados y de forma particular

Además del viaje organizado por el Arzobispado de València, distintos colegios y parroquias también están organizando sus propios viajes. Desde la Delegación de Infancia y Juventud que han organizado el viaje del arzobispado, calculan que unos dos mil valencianos acudirán a Madrid a ver al Papa León XIV en viajes organizados o de forma particular.

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Así, los peregrinos valencianos se unirán en Madrid a miles de fieles procedentes de todo el país. "Las inscripciones han superado nuestra expectativa inicial", señala el delegado de Infancia y Juventud de la diócesis, Sergio Pelarda. De los inscritos, cerca de 400 irán y regresarán en el día "para asistir a la fiesta del Corpus Christi en Valencia, que tiene mucha tradición", y más de 500 peregrinos pasarán la noche en Madrid “estamos muy contentos de la acogida que ha tenido por parte de parroquias y colegios, ya que alumnos de muchos centros educativos se han animado a participar”.