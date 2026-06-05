Una nueva manifestación, pendiente de la negociación: "La oferta de la Conselleria es insuficiente"

A pesar de la lluvia, de que sea viernes por la tarde y de que más de 3.000 personas están pendientes a la retransmisión en streaming de la mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos, una nueva manifestación ha vuelto a salir a la calle en València este viernes en el marco de la huelga indefinida y para pedir una negociación real y efectiva.

Esta vez, la convoca la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que integra a FAMPA València, Escola Valenciana y los sindicatos Stepv, UGT y CC OO, en una jornada propuesta como de "huelga de familias", en la que la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya llamó a las familias a no llevar a los alumnos a las aulas y que sí trabajaran los docentes, como forma de recuperar algo del poder adquisitivo perdido durante las cuatro semanas que se cumplen ya de paro.

Manifestación educativa en València / Redacción Levante-EMV

Hacia las siete de la tarde se empezaba ya a llenar la plaza de San Agustín, punto de partida de una manifestación que, frente al músculo demostrado por el cuerpo docente en movilizaciones previas, no está siendo tan multitudinaria. Algún que otro silbato y bubucela se dejaban oír todavía tímidos minutos antes de las siete, mientras empezaban las pruebas de tabals y dolçaines.

La última oferta de la Conselleria de esta misma tarde, que eleva a 3.300 millones la inversión en los próximos años, ha llegado a los manifestantes sin demasiado entusiasmo. "La hemos leído y nos parece totalmente insuficiente", explica un docente de Torrent, que si bien admite la inversión prevista en colegios, ve todavía "mejorable" el punto de las ratios y las retribuciones. Este último, recuerda, sigue "sin moverse".

Denuncias de "propaganda política"

En declaraciones a los medios a la salida de la manifestación, que acaba ruta en la plaza del Ayuntamiento, Francesc Cayo, portavoz de CCOO-PV de Educación, ha criticado que la Conselleria ha hecho "una obra de propaganda política". "Ha presentado la documentación en la misma mesa y la ha retransmitido con un movimiento de propaganda política de los puntos que quieren conseguir", ha denunciado.

El sindicalista ha advertido de que la retransmisión en streaming podría haber desmovilizado a la comunidad educativa, pero ha asegurado que la respuesta será contundente. "Vamos a responder igual para hacer una nueva demostración de fuerza en la calle. Tanto las familias, el alumnado, como el profesorado", ha subrayado.

Cayo ha enfatizado que las demandas del sector van más allá de cuestiones salariales. "Nos sentimos apoyados por toda la comunidad educativa. Las reclamaciones que hacemos no son mejoras económicas exclusivamente para el profesorado sino una mejora de las condiciones de la escuela pública: una bajada de ratios, la mejora de las infraestructuras, más recursos para la inclusión y poder enseñar en valenciano", ha explicado.

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Respecto a la propuesta que ha presentado la administración, el portavoz de CCOO-PV de Educación ha asegurado que "no contempla ningún avance en el tema retributivo. En las ratios y las infraestructuras parece que hay algunos gestos positivos pero necesitamos tiempo para valorar la propuesta y consultar con el profesorado", ha matizado.