Oltra y Rufián protagonizarán un acto conjunto en València

Más madera en la izquierda alternativa. Mónica Oltra y Gabriel Rufián, dos de los nombres más mencionados en el espacio progresista, cada quien en su ámbito electoral, compartirán escenario. La aspirante a la Alcaldía de València y el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso protagonizarán un acto conjunto en el Cap i Casal el próximo 19 de junio en el Parc de Capçalera bajo el título 'Espai de trobada'.

La cita llegará después de los movimientos en Compromís para nombrar a Oltra oficialmente como candidata de la coalición al Ayuntamiento de València para las elecciones del próximo año, un paso que, no obstante, no parece acabar de influir en el acto con Rufián. De hecho, en el cartel que se ha empezado a mover en redes sociales no aparecen los logos de la coalición valencianista. Tampoco los de ERC, el partido de Rufián, con quien el diputado tiene un frente abierto.

El acto venía rumiándose en las últimas semanas. El guante se lo lanzó el pasado 9 de abril Rufián a Oltra tras un encuentro con Irene Montero. “Ojalá podamos hacer otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra”, dijo el dirigente de ERC en aquel evento. Oltra será así la tercera parada dentro de la ruta de Rufián con representantes de la izquierda alternativa de distintos ámbitos: primero Emilio Delgado, de Más Madrid, y después con Irene Montero, de Podemos.

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Aquel mensaje había tenido guiños constantes por parte del portavoz de ERC hacia la nueva aspirante al Ayuntamiento de València. De hecho, cuando se conoció el archivo del último juez que realizó la instrucción de su caso, Rufián tuiteó: "Vuelve ya, por favor". Con la oficialización del paso adelante hace semanas, escribió: "Alcaldessa". Ante Montero, incidió en sus loas y aseguró estar “muy orgulloso de que Mónica Oltra haya dado un paso adelante y haya dicho 'aquí estoy yo, con todo lo que me ha pasado'”.