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Paniagua abandona una tertulia con De Rosa

Javier Paniagua.

Javier Paniagua. / JM LOPEZ

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Levante-EMV

València

Los que vieron este jueves la tertulia El Faro que conduce Lluís Motes en La 8 Mediterráneo notarían que al principio estaba en ella el historiador Javier Paniagua y, en un determinado momento, ya no: la silla quedó vacía. Sucedió que el profesor y socialista abandonó la mesa de debate tras un cruce de impresiones con el diputado del PP y juez Fernando de Rosa. El motivo era nada más y nada menos que Bettino Craxi, el exprimer ministro italiano y líder del PSI (Partido Socialista Italiano) que se refugió en 1994 en Túnez tras ser procesado por corrupción dentro de la operación Tangentopolis que lideró el fiscal Antonio di Pietro. De Rosa equiparó los destinos de Craxi y Pedro Sánchez durante el debate y vaticinó que al presidente español le va a suceder como al italiano, al que calificó de "ladrón". Eso provocó el enfado de Paniagua, según explica este, que recordó que Di Pietro lamentó años después lo sufrido por Craxi y situó su actuación como una práctica habitual en la política italiana en las últimas décadas del siglo XX. Precisamente, Paniagua, colaborador de Levante-EMV, dedicaba su último artículo a este episodio histórico ('Recordando a Bettino Craxi', 3 de junio de 2026).

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