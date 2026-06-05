Pérez Llorca recoloca al frente del Ivace a Santiago Lumbreras, escudero de Mazón

Santiago Lumbreras fue durante los dos años y medio de mandato de Carlos Mazón al frente de la Generalitat uno de sus más fieles colaboradores. El cargo oficial era el de secretario autonómico de Transparencia, pero su influjo en el jefe del Consell iba más allá de las responsabilidades de organigrama y era parte de su núcleo duro. La llegada de Juanfran Pérez Llorca lo sacó del Ejecutivo autonómico, una salida que ha durado seis meses, hasta este viernes.

Lumbreras regresa al Gobierno valenciano como nuevo director general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el Ivace. Así lo ha aprobado el pleno del Consell de este viernes, celebrado en l'Albufera, a propuesta de la Conselleria de Industria que dirige Marian Cano, pata negra dentro del PP de Alicante del que proceden tanto Mazón, como Pérez Llorca, que recupera así a una de las personas de absoluta confianza de su predecesor.

Lumbreras, periodista de formación y cuya carrera ha estado vinculada casi siempre a la comunicación, más a allá de la proximidad con Carlos Mazón en los últimos años, aterriza ahora en un puesto de perfil más técnico, encargado del impulso de la competitividad industrial.

El nombramiento de Lumbreras supone que el PPCV pierda a uno de los 11 asesores que tiene el partido dentro de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Esta institución, gobernada por los 'populares' por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, había sido su destino por parte de la formación conservadora tras dejar el Consell. El PPCV lo incorporó como "asesor" dentro del grupo que tiene la formación en este organismo a razón de 32.804 euros anuales.

Lumbreras ha sido uno de los cargos más próximos a Mazón en los dos años y medio al frente del Consell. Ha formado parte de su núcleo duro en el Palau como secretario autonómico de Transparencia, hasta el punto que su relevo por Llorca también ha supuesto su marcha del Ejecutivo autonómico. "Una y mil veces más volvería a hacer todo de la misma manera a tu lado", escribió el exalto cargo en su despedida.

Otros cargos

Su regreso al Consell supone que solo uno de los cargos considerados dentro del 'núcleo duro' de Mazón en el Palau se haya quedado fuera del organigrama gubernamental tras la llegada de Llorca: el ex jefe de gabinete y exsecretario autonómico, José Manuel Cuenca. Su sueldo, no obstante, depende de la Generalitat, al ser uno de los asesores dentro de la Oficina del expresident que habilitó Mazón tras dejar su responsabilidad al frente del gobierno valenciano.

Curiosamente, Mazón tiene disponible aún una plaza de asesor dentro de su oficina. Quizá por eso sorprendió el movimiento de situarlo en la FVMP como eventual, una plaza de asesor con salario de segunda categoría que los grandes partidos suelen utilizar para colocar a cargos descolgados o para proveer de personal al partido en otras administraciones.

El nuevo jefe del Consell sí que mantuvo en su equipo a otros pesos pesados del anterior Ejecutivo, aunque los sacó de Presidencia. Fue el caso de Cayetano García (ahora secretario autonómico en Hacienda) o de Francisco González, director de Comunicación con Mazón y ahora en el área de Promoción Institucional. También ha mantenido a la jefa de prensa del expresident, Maite Gómez (ahora asesora dentro de Presidencia) y a Josep Lanuza, que continúa como asesor del PPCV pero con acceso directo al Palau.

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Todos ellos, salvo el propio Lumbreras, han desfilado por el juzgado de Catarroja para declarar como testigos ante la jueza por sus conversaciones con Mazón durante el día de la dana.