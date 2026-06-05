Presión en el claustro en la Universitat de València por una postura más contundente a favor de la huelga educativa

“Las reivindicaciones de las docentes y los docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas, que les han llevado a hacer tres semanas de huelga y a protagonizar movilizaciones ampliamente respaldadas por la ciudadanía, deben ser escuchadas por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, ya que son justas y absolutamente necesarias para recuperar una educación pública de calidad”.

Con ese párrafo comienza el manifiesto que se llevará este viernes por la mañana al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la Universitat de València. Se hará en una reunión del Claustro, sobre el papel, el máximo órgano de gobierno de la UV. En realidad, se trata de un órgano de representación y refrendo de las decisiones más centrales de la institución que suele convocarse como mucho una vez al año en convocatoria ordinaria y algunas veces más en convocatoria extraordinaria. Por ejemplo, se convocó para reformar la reforma de los estatutos de la Universitat de València.

Pero esta vez ha sido a instancias de un grupo de claustrales. Los claustrales no solo son docentes, son también representantes del alumnado, del personal técnico de gestión, administración y servicios. Se renuevan a un ritmo diferente al del rectorado y son más de 200 personas.

Buscan un posicionamiento "más contundente"

La norma dicta que puede convocar un claustro extraordinario cualquier persona que cuente con la firma del 10% o más de los claustrales, un porcentaje que cumplen esas 32 personas. Para entender por qué quieren llevar al claustro ese documento hay que remontarse al pasado 13 de mayo, cuando once departamentos de la Universitat de València, de diferentes ámbitos, mostraron su apoyo a la huelga indefinida de los docentes valencianos.

La Nau de la Universitat de València en una imagen de archivo / UV (ANGULAR)

Días después, la Universitat de València lanzó un primer comunicado de posicionamiento, a entender de algunos de los firmantes de esta iniciativa, “demasiado tibio”. Por eso, aseguran, empezaron a recabar firmas para poder forzar la convocatoria del Claustro. Antes de que las tuvieran todas recopiladas, la UV lanzó un segundo comunicado que, reconocen, fue algo más “contundente”, en el que condenaban la agresión policial sufrida por una maestra jubilada.

Aun así, este segundo manifiesto más firme no obsta, a entender de los firmantes, para que el Claustro, como órgano de gobierno, se posicione también.

Y que lo haga con un texto en que se pone el foco sobre la responsabilidad de la Generalitat. “Emplazamos a la Administración educativa a aceptar estas demandas y a abrir, sin más dilaciones, un proceso real de negociación con los representantes del profesorado, con voluntad efectiva de llegar a acuerdos, tal como ya ha sucedido en otras comunidades autónomas”, continúa el manifiesto que se llevará a la reunión. “La Universitat de València, como institución pública comprometida con la educación, la formación del profesorado y la defensa de los servicios públicos, manifiesta su solidaridad con las reivindicaciones expresadas por el conjunto de la comunidad educativa y reclama una respuesta responsable y constructiva por parte de la Administración”, zanja.

Podría no llegar a votación

Apuntan asimismo directamente al rector Gandía. Fuentes de entre los firmantes defienden además que la celebración de este debate es coherente con el programa electoral del rector Juan Luis Gandía, que proponía “profundizar en el carácter deliberativo y la acción colegiada en todos los órganos y los ámbitos de las políticas“ y “reforzar el papel del Claustro como espacio de gobernanza activa”. De hecho, entre los firmantes hay personas que, en la carrera al Rectorado, apoyaron otras candidaturas o incluso formaban parte de ellas.

Pero lo cierto es que no está claro que llegue a votarse. Explican fuentes de la Universitat que para que llegue a someterse a refrendo, hay un paso previo: se tiene que votar, antes de eso, si es procedente o no celebrar el Claustro. Indican que para seguir adelante con la reunión, tiene que votar afirmativamente la mitad más uno de los claustrales. No de los presentes en ese momento, sino sobre el total de los miembros. Con lo cual, no es seguro que haya una mayoría suficiente.

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Fuentes de la institución explican que se trata de un movimiento “nada habitual” y que lo ven con “sorpresa”. Tampoco ven “mucha diferencia” entre el texto propuesto y el segundo manifiesto hecho público por la Universitat.