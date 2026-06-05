Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa

El orden del día dice: “Presentación definitiva de los ocho puntos del acuerdo negociado entre la Conselleria y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación”. Definitiva o no, está por ver. Algunos sindicatos se resisten a hablar de “nuevo” documento de propuestas porque esperan que, esta vez sí, sea el último. Pero se verá este viernes a partir de las 14 horas en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar, donde se desbloquea otra vez la negociación de forma presencial.

Será después del fin de las tres jornadas de “minimesas” sectoriales o temáticas a las que no se presentaron los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- al entender que se pretendía “dilatar” y “fragmentar” la negociación y que los directores generales, que eran los que estaban en las mesas, no tenían potestad para poder aumentar el presupuesto.

Una nueva mesa presencial

Mientras la manifestación convocada para este jueves por la mañana avanzaba por el centro de València, los representantes de los sindicatos recibieron una convocatoria oficial de la Conselleria de Educación para este viernes a las 14 horas. Se retoma por tanto la negociación en una nueva mesa.

Imagen de manifestación de este jueves / Francisco Calabuig

Será, como de costumbre, en la sede de la Conselleria en la avenida de Campanar, y presencial, a diferencia de las últimas reuniones telemáticas, las “minimesas”. Sobre todo, tras la sentada y encierro del domingo pasado por parte de la mayoría sindical en la Conselleria de Educación.

Eso sí, desde los sindicatos mayoritarios lamentan que la convocatoria originalmente no venía acompañada de un nuevo documento. De hecho, los representantes del comité negociador por parte de Stepv, CC OO y UGT se marcharon desde la manifestación directamente a la sede de la Conselleria para reclamar el nuevo documento antes de la reunión.

Desde Bruselas, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, confió en que el "nuevo ofrecimiento" que el Consell planteará el viernes a los sindicatos de profesores valencianos logrará "desmontar" la huelga que cumple 19 días, y aseguró que las mejoras técnicas propuestas serán "solventes y suficientes". "Después de haber realizado unas mesas sectoriales por parte de la Conselleria de Educación con aquellos sindicatos que han querido asistir, ahora ya se les va a hacer una propuesta, un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas, que creemos que van a ser solventes y suficientes para desmontar esa huelga", dijo Pérez Llorca.

Imagen de la acampada educativa con el tapiz del corpus ya montado / Francisco Calabuig

En un comunicado conjunto de las tres fuerzas indican que, “a pesar de la importancia de los asuntos que se deben tratar, la Conselleria ha convocado la reunión sin facilitar ninguna documentación, una actuación que impide analizar las propuestas”. “Ante esta falta de transparencia, nos hemos personado en la Conselleria para exigir el acceso inmediato a la documentación”, han reconocido, y han lamentado que la respuesta ha sido “sorprendente”: “se nos ha impedido el acceso y un responsable de seguridad nos ha comunicado que la documentación nos será enviada telemáticamente a lo largo del día”.

De momento, toda la movilización sigue, pues, en marcha. También la manifestación de esta tarde, que recorrerá desde las 19 horas y desde la plaza de Sant Agustí hasta la plaza del Ayuntamiento. Un recorrido ya habitual, no demasiado largo, y en el que los sindicatos convocantes de la huelga contarán con el apoyo de otros actores de la comunidad educativa. De hecho, la manifestación está convocada por la Plataforma per l’Ensenyament Públic, que incluye a FAMPA València y Escola Valenciana, entre otras entidades.

Como ya ocurrió la semana pasada, las familias se suman a la protesta. De hecho, la Plataforma per l’Ensenyament Públic ha convocado este viernes un “paro de familias” y propone no llevar a los alumnos a los centros para que, si quieren, los docentes puedan trabajar y recuperar parte de la cantidad descontada.

Los posibles escenarios

Eso a corto plazo, pero la incógnita que se abre ahora es qué pasará con el final del curso y, sobre todo, con el verano y el inicio del siguiente. Dependerá mucho, es obvio, del devenir de la negociación que se retome hoy.

Pero sí que se barajan, aunque sea conceptualmente, varias opciones. La huelga podría seguir como hasta ahora, indefinida y con movilizaciones puntuales, podría desconvocarse del todo o podría optarse por una tercera vía, dada la cercanía del verano y del final del curso. En verano, es obvio, el impacto se reduciría.

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Por eso, según algunas fuentes sindicales, una opción podría ser suspender -no desconvocar- la huelga una vez acabado el curso y mantenerla convocada, abierta, pero sin activar, hasta septiembre. En septiembre, no se descarta reactivar los paros indefinidos, de forma que la suspensión de la huelga sería una especie de “alto el fuego”. En cualquier caso, la decisión está lejos de estar cerrada.