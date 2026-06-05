PSPV y Compromís buscan tumbar los presupuestos de Llorca por sus recortes y la agenda de Vox

Por un momento, los Presupuestos de la Generalitat para 2026 estarán en el aire, suspendidos, con una página en blanco por delante y su futuro por escribir. Durará poco esa sensación, porque salvo sorpresa de las que cambian legislaturas, los votos de PP y Vox, con mayoría en las Corts y que deberán manifestarse al respecto, evitarán cualquiera caída. Sin embargo, PSPV y Compromís lo intentarán. Para eso han registrado este viernes sendas enmiendas a la totalidad con las que se pide rechazar las cuentas y que el Ejecutivo autonómico las rehaga.

Socialistas y valencianistas han puesto este viernes registro oficial al verbo que venía acompañando a cualquier opinión sobre el proyecto financiero del Ejecutivo autonómico. Ambos partidos han registrado la correspondiente enmienda a la totalidad, un rechazo completo y global a los presupuestos que el Consell presentó hace justo siete días ante las Corts y que esta semana se ha dedicado a exponer, conseller por conseller, en la cámara autonómica.

No parece que el carrusel de intervenciones haya acabado de convencer a los grupos de la izquierda. PSPV y Compromís consideran que las cuentas "recortan en lo que de verdad importa", según ha explicado este viernes el síndic de los socialistas, José Muñoz, tras entregar la documentación en el registro, mientras que para el portavoz de Hacienda de los valencianistas, Carles Esteve, responden "a la prioridad de Vox y no a la de los valencianos".

Muñoz ha indicado que el PSPV presenta una enmienda a la totalidad "porque queremos hacer unos presupuestos alternativos que recojan lo que de verdad importa a los valencianos y valencianas que es la vivienda, la sanidad y la educación”. En este sentido, ha indicado que estas son unas cuentas "que dan más dinero a toros que a memoria democrática, que recortan en ayudas al alquiler mientras crean oficias antiokupación y que sigue privatizando la sanidad pública”, al tiempo, ha añadido que “no recoge las reivindicaciones de la comunidad educativa".

"Solo contentar a Vox"

“Estamos ante unos presupuestos con los que solo se busca contentar a Vox y que ahondan en la degradación progresiva de los servicios públicos a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular”, ha resumido el dirigente socialista que ha asegurado que ante esta situación los socialistas "no nos resignamos y vamos a presentar vía enmiendas la alternativa con lo que de verdad importa". Esta enmienda a la totalidad se votará dentro de dos semanas, en un pleno previsto para el 17 de junio.

Presentación de los nuevos presupuestos 2026 de la Generalitat Valenciana. / JM López

Es difícil que esa petición de tumbar las cuentas prospere pese a que lo más probable es que también Compromís les vaya a dar apoyo. Los valencianistas han presentado su propia enmienda a la totalidad a unos presupuestos que, según ha indicado Esteve, "responden a la prioridad de Vox, que tiene muy bien agarrado con la correa muy apretadita al PP valenciano, y poco a las prioridades de los valencianos, de la gente en la calle".

Esteve ha dado detalles y ha contrapuesto que mientras "la gente piensa en que un joven pueda emanciparse y pagar un alquiler, bajan las ayudas al alquiler un 24 %" o que mientras la educación "lleva cuatro semanas en la calle pidiendo salarios dignos, reducción de ratios o climatización en la aulas, recortan 160 millones para mejorar situación fiscal de los más ricos", ha indicado. A su juicio, "con esos 160 millones se podría mejorar mucho la oferta salarial de vergüenza que presenta la Conselleria, rebajar ratios o contratar ya 3.800 personas más".

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Las prisas

Por su parte, y tras conocer la presentación de estas enmiendas a la totalidad, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha contrapuesto las prisas para registrar esta petición en el primer día de plazo con que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya presentado ningún presupuesto en lo que va de legislatura. Asimismo, ha reivindicado el "esfuerzo del gobierno valenciano" en estas cuentas de las que ha destacado situarán a la Comunitat Valenciana como la tercera con mayor gasto por alumno en educación.