El PSPV pide una comisión de investigación sobre la gestión de Mazón del sector público

El PSPV ha anunciado este viernes la petición de una comisión de investigación en las Corts sobre el sector público tras conocerse que el 92% de los contratos de la etapa de Carlos Mazón fueron adjudicados sin control y han subrayado que “en solo un año ya habían creado un modus operandi”.

Al respecto, el síndic del PSPV, José Muñoz, señala: “No estamos ante una cuestión menor ni temporal sino ante un sistema de contrataciones irregulares en la administración del Partido Popular. La irregularidad es el anticipo de la corrupción”. “Es necesario que se investigue este asunto y esperamos que el resto de grupos parlamentarios apoyen la petición de comisión de investigación”, añadió.

Como publicó Levante-EMV, el informe de la Intervención General sobre 2024, primer y único ejercicio completo del expresident Carlos Mazón, detecta 60.328 pagos sin expediente de contratación en las entidades del sector público. Además, aflora irregularidades en personal, control de subvenciones y fraccionamiento de contratos. Mazón, al poco de llegar a la Generalitat, se mostró muy crítico con la gestión del Botànic, y anunció auditorías (que no se han hecho públicas) y una comisión de investigación en las Corts que se ha cerrado antes de tiempo.

Los socialistas replican ahora al PP con su misma estrategia, después de conocerse este informe sobre el sector público. Así, este jueves el PSPV ha pedido al Pleno la creación de una comisión no permanente de investigación sobre el sector público de la Generalitat Valenciana durante el ejercicio 2024. Según la petición, en el plazo máximo de ocho meses, la comisión elaborará un dictamen en el cual se plasmarán sus conclusiones y que, después de su aprobación, será elevado al Pleno de les Corts Valencianes para su debate y aprobación.

Al margen de esta cuestión, los socialistas han valorado hoy el proyecto de presupuestos de la Generalitat y han registrado una enmienda a la totalidad de las cuentas presentadas por el PP: “No podemos apoyar unos presupuestos que recortan en lo que de verdad importa”. “Estamos ante unos presupuestos con los que solo se busca contentar a Vox y que ahondan en la degradación progresiva de los servicios públicos a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular”, señala.

Noticias relacionadas

En este sentido, el dirigente socialista justifica: “Los socialistas presentamos una enmienda a la totalidad porque queremos hacer unos presupuestos alternativos que recojan lo que de verdad importa a los valencianos y valencianas que es la vivienda, la sanidad y la educación”. En su opinión, estas “cuentas dan más dinero a toros que a memoria democrática, que recortan en ayudas al alquiler mientras crean oficias antiokupación y que sigue privatizando la sanidad pública”, al tiempo, ha añadido que “no recoge las reivindicaciones de la comunidad educativa que lleva casi un mes en huelga indefinida”. “Los socialistas no nos resignamos y vamos a presentar vía enmiendas la alternativa con lo que de verdad importa”, ha insistido.