Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

Una nueva marcha en València entona un "réquiem" por las enseñanzas artísticas y la educación pública

Una Lacrimosa, ataúdes, una procesión vestida de negro y flores. No es la primera vez que, en el marco de la huelga, se escenifica un “funeral” por la educación pública. Este jueves ha sido durante una manifestación, que ha recorrido el centro de València con más de 10.000 personas en la comitiva, que ha “enterrado” simbólicamente a las enseñanzas artísticas en particular, y a la educación pública en general. Profesores de conservatorios y directores de centros se han unido en procesión, seguidos del doble de manifestantes que en la última convocatoria reivindicativa, según cifras de la Delegación del Gobierno.

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