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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
Este viernes tiene lugar una nueva reunión con todos los sindicatos en la mesa
Los profesores de la Comunitat Valenciana mantienen sus reivindicaciones contra la Conselleria de Educación en plena PAU 2026. Por tercera noche consecutiva, sigue la acampada en la plaza de la Virgen de València, aunque la asamblea ha decidido mover las tiendas de campaña para facilitar las celebraciones del Corpus. La idea sigue siendo mantenerse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".
Marta Rojo
Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
El orden del día dice: “Presentación definitiva de los ocho puntos del acuerdo negociado entre la Conselleria y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación”. Definitiva o no, está por ver. Algunos sindicatos se resisten a hablar de “nuevo” documento de propuestas porque esperan que, esta vez sí, sea el último. Pero se verá este viernes a partir de las 14 horas en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar, donde se desbloquea otra vez la negociación de forma presencial.
Marta Rojo
Una nueva marcha en València entona un "réquiem" por las enseñanzas artísticas y la educación pública
Una Lacrimosa, ataúdes, una procesión vestida de negro y flores. No es la primera vez que, en el marco de la huelga, se escenifica un “funeral” por la educación pública. Este jueves ha sido durante una manifestación, que ha recorrido el centro de València con más de 10.000 personas en la comitiva, que ha “enterrado” simbólicamente a las enseñanzas artísticas en particular, y a la educación pública en general. Profesores de conservatorios y directores de centros se han unido en procesión, seguidos del doble de manifestantes que en la última convocatoria reivindicativa, según cifras de la Delegación del Gobierno.
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Josep Camacho
Segundo desmayo por calor en un instituto de la Safor: trasladan al centro de salud a una alumna de Oliva tras un desvanecimiento
Una alumna de 1º de Bachillerato del IES Gregori Maians, en Oliva, ha sufrido esta mañana un golpe de calor mientras impartía clase en un aulario de la planta baja. Los hechos, según relatan fuentes del centro educativo, han sucedido entre las 10 h y las 11 horas de este jueves, en el que Aemet ha activado el aviso de nivel amarillo por altas temperaturas en el litoral de València.
Marina Falcó
Amics del Corpus piden a los manifestantes liberar la rampa de la plaza de la Virgen para que pasen las Rocas
"Si nos dejaran un poco más de hueco y liberaran la rampa de la plaza, podríamos montar el escenario y las Rocas tendrían el acceso libre", explican los Amics del Corpus a Levante-EMV mientras acudían a la plaza de la Virgen para hablar con los profesores acampados. Un diálogo que se produce 'in extremis' porque los actos centrales de la "festa grossa" comienzan este mismo jueves por la tarde y el reloj avanza imparable.
Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: "La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral"
Víctor es natural de Montcada, pero saforense desde hace seis años. Vive en Barx y es profesor de Historia en el IES Joan Fuster de Bellreguard. Ejerce de coordinador en la Safor de acciones de la huelga de los docentes desde el pasado 11 de mayo y esta semana ha decidido irse a València, donde participa en la acampada de profesores en la plaza de la Virgen de València.
Pep Gimeno “Botifarra” muestra su apoyo a los docentes en su lucha por la escuela pública
La huelga educativa y las reivindicaciones de los docentes para mejorar la educación pública valenciana cuenta con el apoyo de numerosas personalidades. Uno de los últimos en mostrar su respaldo al colectivo de profesores y profesoras y animarles en la lucha que han emprendido para reclamar más recursos, mejores infraestructuras, un salario “digno” y mayor respaldo al valenciano en las escuelas, es el cantaor de Xàtiva Pep Gimeno “Botifarra”.
Catalá reclama actuar ante la colisión de derechos en la plaza de la Virgen y niega haber pedido el desalojo de la acampada
La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado esta mañana sobre la acampada docente que durante estos últimos días ha tomado parte de la plaza de la Virgen para pedir una interlocución con la Conselleria y que se escuchen sus demandas relativas a la Educación Pública. Esta acampada improvisada, como se ha venido publicando, amenazaba con entorpecer los actos celebratorios del Corpus Christi, pero los docentes han explicado que su voluntad pasa por respetar esta importante tradición de València, y de hecho ya han cambiado las tiendas de sitio.
La consellera de Educación descarta dimitir y cita a los sindicatos este viernes
La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado este jueves, minutos antes de intervenir en las Corts, que no se plantea "dimitir" y ha anunciado la convocatoria para una nueva mesa de negociación a los sindicatos mayoritarios este viernes a las 14 horas para tratar de desbloquear la huelga que acumula ya cuatro semanas y que, salvo un acuerdo en la nueva cita señalada por parte de la responsable del Gobierno valenciano, empezará el próximo lunes su quinta semana.
Marta Rojo
Los representantes sindicales del equipo negociador marchan hacia la Conselleria de Educación para reclamar el documento definitivo, que se someterá a nueva negociación mañana.
Antes de que terminara la manifestación, los representantes de los equipos negociadores de los sindicatos que forman la mayoría sindical han emprendido camino hacia la sede de la Conselleria de educación en la avenida de Campanar, donde pretenden reclamar el documento que se lleve a la mesa de negociación de este viernes a las dos de la tarde. Fuentes de estos tres sindicatos aseguran que la idea es acudir, esta vez sí, a la reunión presencial y que esperan tener ese documento antes de que dé comienzo la mesa.
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