Hasta 1.700 valencianos, rumbo a ver al Papa León XIV: "Esto es fe y es histórico"

Adrián Martí tiene 18 años y Javier Viñes, 16. Los dos jóvenes viajan hoy junto a 1.700 personas más a Madrid en el viaje que ha organizado el Arzobispado de Valencia a Madrid para participar en la visita del Papa León XIV a España. Así, tras 20 años de espera desde la última visita del Papa ni los jóvenes (ni los no tan jóvenes) quieren perderse un evento que navega entre la fe y la historia.

"Viajo con mucha ilusión a Madrid. Espero vivir algo parecido a lo que sentí en el JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) y darme cuenta de que no estoy solo y de que en la Iglesia hay muchos jóvenes dispuestos a preservar la fe", explica Adrián. Javier lo corrobora: "Convivir con mis amigos y compañeros y disfrutar de un momento así de oración me parece un regalo. Esto es fe y es historia".

La Delegación de Infancia y Juventud de la archidiócesis ha organizado esta salida para acompañar al papa León XIV en su visita a España. Once autobuses parten hoy, sábado, desde Valencia ciudad, a las 8 horas, desde la Avenida Tarongers. Pero no son los únicos. También han organizado la salida de otros tres autobuses desde Benifaió, Gandia y Xàtiva.

De los 11 autobuses de Valencia, 6 realizarán la ida y la vuelta en el mismo día, es decir, saldrán y volverán mañana, sábado. El regreso desde Madrid está previsto a media noche, para llegar a Valencia aproximadamente a las seis de la mañana. El resto de autobuses regresará el domingo, tras pernoctar la noche del sábado en un colegio Salesiano, en Madrid para participar en la misa del domingo, además de la Vigilia del sábado. En este caso, el regreso está previsto el domingo sobre las 18 ó 19 horas a Valencia ciudad. Los peregrinos de Benifaió, Gandia y Xàtiva también tienen previsto su regreso en la tarde del domingo.

Otros 700 peregrinos desde parroquias y movimientos

A los anteriores se suman cientos de peregrinos de familias y parroquias, asociaciones y movimientos, como ejemplo en Valencia más de 200 en la parroquia de Santo Ángel Custodio, o 200 de San Pascual Baylón.

Entre ellos se encuentran también los más de 200 fieles de la parroquia de San Juan de la Ribera de Valencia. Otras 200 del Santo Ángel Custodio, y dos centenares de la parroquia de San Josemaría Escrivá. En el caso de San Pascual Baylón de Valencia han organizado una misa de envío a las 6:30 horas, para de ahí dirigirse a los autobuses a Tarongers. También hay familias que acuden con medios propios que quieren acompañar al Papa en su viaje apostólico. Una de ellas es la familia de Maria Malagón, que no ha dudado en emprender el viaje con su marido y sus niños pequeños, para sumar recuerdos y compartir la fe.

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Otras parroquias han organizado actividades e iniciativas para seguir los actos principales del Pontífice, como la parroquia San Leandro de València que hará una retransmisión en directo para acompañar en la Vigilia del Papa en Madrid, el sábado a las 20:30 horas.